Galatasaray'da son dakika! Radamel Falcao oynayacak mı?
Galatasaray, Salı günü karşılaşacağı Real Madrid maçı hazırlıklarına devam ediyor... Son dakika haberine göre; sarı kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao takımla birlikte çalışmalara katılmadı.
Galatasaray'da Real Madrid maçının hazırlığı yapılan sabah idmanıyla devam etti. Falcao'nun ise Real Madrid maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Kolombiyalı oyuncu son yapılan idmana katılmadı.
"MÜSAİT OLURSA OYNATIRIM"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivas maçının ardından Kolombiyalı golcü için "Onunla konuştum. 'Ağrım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor. Müsait olursa Falcao'yu Şampiyonlar Ligi maçında oynatmak isterim" demişti.
- 20.10.2019
- Güncelleme: 20.10.2019 13:03
Galatasaray'da son dakika! Radamel Falcao oynayacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.