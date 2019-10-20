Galatasaray'da son dakika! Radamel Falcao oynayacak mı?

Galatasaray'da Real Madrid maçının hazırlığı yapılan sabah idmanıyla devam etti. Falcao'nun ise Real Madrid maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Kolombiyalı oyuncu son yapılan idmana katılmadı.

"MÜSAİT OLURSA OYNATIRIM"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivas maçının ardından Kolombiyalı golcü için "Onunla konuştum. 'Ağrım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor. Müsait olursa Falcao'yu Şampiyonlar Ligi maçında oynatmak isterim" demişti.