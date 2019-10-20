Galatasaray'da son dakika! Radamel Falcao oynayacak mı? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da son dakika! Radamel Falcao oynayacak mı?

'da ! oynayacak mı?

Galatasaray'da son dakika! Radamel Falcao oynayacak mı?

, Salı günü karşılaşacağı maçı hazırlıklarına devam ediyor... haberine göre; sarı kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı takımla birlikte çalışmalara katılmadı.

'da maçının hazırlığı yapılan sabah idmanıyla devam etti. Falcao'nun ise Real Madrid maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Kolombiyalı oyuncu son yapılan idmana katılmadı.

"MÜSAİT OLURSA OYNATIRIM"

Galatasaray teknik direktörü , maçının ardından Kolombiyalı golcü için "Onunla konuştum. 'Ağrım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor. Müsait olursa Falcao'yu Şampiyonlar Ligi maçında oynatmak isterim" demişti.

Turgay Demir:

  1. 20.10.2019
  2. Güncelleme: 20.10.2019 13:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da son dakika! Radamel Falcao oynayacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN