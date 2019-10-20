Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki üçüncü maçında sahasında karşılaşacağı Real Madrid mücadelesini, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi belli oldu.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Grubu'nda temsilcimizin oynayacağı 3. karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapacak.
Grupta bir beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı takım, aynı durumdaki rakibi Real Madrid'i 22 Ekim Salı günü Türk Telekom Stayumu'nda konuk edecek.
- 20.10.2019
- Güncelleme: 20.10.2019 13:46
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