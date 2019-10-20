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20 Ekim 2019, Pazar
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Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek

'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki üçüncü maçında sahasında karşılaşacağı mücadelesini, İtalyan hakem yönetecek.

'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Grubu'nda temsilcimizin oynayacağı 3. karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapacak.

Grupta bir beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı takım, aynı durumdaki rakibi Real Madrid'i 22 Ekim Salı günü Türk Telekom Stayumu'nda konuk edecek.

  1. 20.10.2019
  2. Güncelleme: 20.10.2019 13:46
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