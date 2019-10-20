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20 Ekim 2019, Pazar
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formayı kaptı

Emre Mor formayı kaptı

'da bu sezon istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan , maçı performansıyla göz doldurdu.Teknik direktör Fatih Terim'in, genç yıldızı maçında da 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

Aslan'da Sivas maçı sonrası Fatih Terim'in en çok beğendiği isimler belli oldu. , , Ömer Bayram ve Şener Özbayraklı, İmparator'un gözüne girdi. Emre Mor'un, maçında da 11'de olması bekleniyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcının genç oyuncuyu savunmaya yardım etme konusunda uyardığı belirtildi.

ÖZGÜVEN KAZANDIM

Rumen golcü Florin Andone, 2 gol attığı Sivas maçında taraftarı mest etti. 26 yaşındaki forvet gollerin yanı sıra presi ve mücadelesiyle alkış aldı. Andone, üç puanın kritik olduğunu söylerken, "2 gol atmak öz güvenimi yerine getirdi" dedi.

BABEL'DEN ÖZÜR

Sivas'a gol attıktan sonra sevincini ilginç bir şekilde yaşayan 'den açıklama geldi. Hollandalı, "Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" mesajını paylaştı.

FARKI AÇMALIYIZ

Cimbom'un bu sezon hiçbir maçını 'den fazla farkla kazanamaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar aldığı 3 galibiyette Sivas ve Kayseri'yi 3-2, Kasımpaşa'yı ise 1-0 mağlup etti. Fatih Terim'in maç sonu soyunma odasında, "Bugün kazandık ama üçüncü kez son saniyede puan kaybedebilirdik. Artık farkı açmadan geri çekilmek yok" dediği öğrenildi. Aslan; Konya ve Malatya'dan son anlarda yediği gollerle 4 puan kaybetmişti.

  1. 20.10.2019
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