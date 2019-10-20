Derbi Cimbom’un

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. G.Saray, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, hücumda etkili olduğu ilk setten 25-17'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette de oyundaki ağırlığını rakibine hissettiren Ataman Güneyligil'in öğrencileri, 25-18'le durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise durum ev sahibi Beşiktaş lehine değişti.

ESKİ TAKIMINA ŞOV YAPTI

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin başabaş geçen üçüncü setinden siyahbeyazlılar, 25-23'lük üstünlükle ayrıldı: 2-1. Dördüncü sette ise G.Saray, 25-19'luk sonuçla maçta fişi çekti. İlk iki maçında Nilüfer ve Karayolları'nı mağlup eden Aslan, Beşiktaş galibiyetiyle 3'te 3 yaptı. Kartal ise üst üste 2. maçından yenilgiyle ayrıldı. Daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Olesia Rykhliuk 26 sayıyla karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

SÜPER MELEKLER

Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 25-11, 25-17 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yendi. THY ve Beşiktaş'ın ardından Yeşilyurt'u da mağlup eden sarı-lacivertliler, yoluna kayıpsız devam etti.

VAKIFBANK'IN KONUĞU THY

Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftası bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Son şampiyon Vakıfbank, sahasında Türk Hava Yollarını'nı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda 19.00'da başlayacak mücadele, TRT Spor 2'den yayınlanacak. Vakıfbank ilk iki maçta Aydın BŞB (3-1) ve PTT'yi (3-0) devirmişti. Ligin yeni ekibi geride kalan iki haftada Türk Hava Yolları ise Fenerbahçe ve Yeşilyurt'a 3-2'lik skorlarla mağlup olmuştu.