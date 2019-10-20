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20 Ekim 2019, Pazar
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Derbi Cimbom’un

Derbi Cimbom’un

’nin 3. haftasında ’a konuk olan sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek 3’te 3 yaptı. 26 sayıyla maça damgasını vurdu.

Vestel Venus 'nin 3'üncü haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. G.Saray, deplasmanda ezeli rakibi 'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, hücumda etkili olduğu ilk setten 25-17'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette de oyundaki ağırlığını rakibine hissettiren Ataman Güneyligil'in öğrencileri, 25-18'le durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise durum ev sahibi Beşiktaş lehine değişti.

ESKİ TAKIMINA ŞOV YAPTI
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin başabaş geçen üçüncü setinden siyahbeyazlılar, 25-23'lük üstünlükle ayrıldı: 2-1. Dördüncü sette ise G.Saray, 25-19'luk sonuçla maçta fişi çekti. İlk iki maçında Nilüfer ve Karayolları'nı mağlup eden Aslan, Beşiktaş galibiyetiyle 3'te 3 yaptı. ise üst üste 2. maçından yenilgiyle ayrıldı. Daha önce Beşiktaş'ta da oynayan 26 sayıyla karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

SÜPER MELEKLER
Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 25-11, 25-17 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yendi. ve Beşiktaş'ın ardından Yeşilyurt'u da mağlup eden sarı-lacivertliler, yoluna kayıpsız devam etti.

VAKIFBANK'IN KONUĞU THY
Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftası bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Son şampiyon Vakıfbank, sahasında 'nı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda 19.00'da başlayacak mücadele, Spor 2'den yayınlanacak. Vakıfbank ilk iki maçta Aydın BŞB (3-1) ve PTT'yi (3-0) devirmişti. Ligin yeni ekibi geride kalan iki haftada Türk Hava Yolları ise Fenerbahçe ve Yeşilyurt'a 3-2'lik skorlarla mağlup olmuştu.

  1. 20.10.2019
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