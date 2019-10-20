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20 Ekim 2019, Pazar
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Courtois ve Zidane'dan maçı yorumu

Courtois ve Zidane'dan Galatasaray maçı yorumu

'in ligde Mallorca'ya 1-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Belçikalı file bekçisi , 'da kesinlikle kazanmak istediklerini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'da 'in Mallorca'ya 1-0 mağlup olduğu mücadele sonrası eflatun-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Courtois açıklamalarda bulundu.

Maçta kötü oynamadıklarını söyleyen Belçikalı file bekçisi, "Bu takım sonuna kadar savaşan bir ekip. Kötü oynamadık ama son topları kaybettik. Eğer böyle olmasaydı iki ya da üç gol bile atabilirdik. Şimdi önümüzde maçı var. Orada kesinlikle kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Teknik direktör ise yoğun fikstüre vurgu yaparak, "Üç günde bir iyi olduğumuzu göstermek zorundayız. Bunu henüz başaramadık. Biraz daha istikrarlı olmalıyız. Bir şeyler kazanmak istiyorsak bunu yapmalıyız. Sakatlıklar bahane değil zira onların yerine oynayacak iyi oyuncularımız var" dedi.

Temsilcimiz Galatasaray, bu sezon istediği sonuçları alamayan Real Madrid'i 22 Ekim'de sahasında konuk edecek.

  1. 20.10.2019
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