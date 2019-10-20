Aslantepe'den çıkış yok!

Süper Lig'de son iki sezon şampiyonluğu iç saha maçlarından çıkaran Galatasaray, evindeki muhteşem performansını sürdürüyor. Sivasspor'u 3-2 yenen Cimbom, son 40 maçın 33'ünü kazanmayı başardı. 7 maçtan ise beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar son mağlubiyetini 3 sezon önce aldı. Cimbom 6 Mayıs 2017'de evinde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettikten sonra Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

LIVERPOOL'LA YARIŞIYOR

Aslan, Avrupa'da devleri sollamayı başardı. Cimbom'un bu konuda tek rakibi Premier Lig'de yoluna doludizgin devam eden Liverpool oldu. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada 44 maçtır (34 galibiyet, 10 beraberlik) yenilmeyerek bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, salı günü yapacağı Real Madrid maçında da en çok taraftarına güveniyor. PSG karşısında 50 bin kişiyle mücadele eden Aslan'ın müthiş stadı, Real Madrid maçında da kapalı gişe olacak.

REAL YARIN GELİYOR

Aslan'ın Salı günü 22.00'de konuk edeceği Real Madrid'in programı belli oldu. İspanyol devi yarın saat 14.00'de İstanbul Havalimanı'na gelecek. 18.15'te Teknik Direktör Zidane ile bir futbolcu basın toplantısı yapacak. 19.00'da ise Los Galacticos, TT Stadyumu'nda son antrenmanını yapacak. Fatih Terim ise 20.30'da konuşacak.