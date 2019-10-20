Aslantepe'den çıkış yok! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Aslantepe'den çıkış yok!

'den çıkış yok!

Aslantepe'den çıkış yok!

Ligde evindeki 40 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ’da 50 bin Aslan takımını maçında ateşleyecek. İstanbul, İspanyollar’a dar gelecek.

Süper Lig'de son iki sezon şampiyonluğu iç saha maçlarından çıkaran , evindeki muhteşem performansını sürdürüyor. Sivasspor'u 3-2 yenen Cimbom, son 40 maçın 33'ünü kazanmayı başardı. 7 maçtan ise beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar son mağlubiyetini 3 sezon önce aldı. Cimbom 6 Mayıs 2017'de evinde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettikten sonra Süper Lig'de Stadyumu'ndaki maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

LIVERPOOL'LA YARIŞIYOR

Aslan, Avrupa'da devleri sollamayı başardı. Cimbom'un bu konuda tek rakibi Premier Lig'de yoluna doludizgin devam eden oldu. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada 44 maçtır (34 galibiyet, 10 beraberlik) yenilmeyerek bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, salı günü yapacağı maçında da en çok taraftarına güveniyor. PSG karşısında 50 bin kişiyle mücadele eden Aslan'ın müthiş stadı, Real Madrid maçında da kapalı gişe olacak.

REAL YARIN GELİYOR

Aslan'ın Salı günü 22.00'de konuk edeceği Real Madrid'in programı belli oldu. İspanyol devi yarın saat 14.00'de İstanbul Havalimanı'na gelecek. 18.15'te Teknik Direktör Zidane ile bir futbolcu basın toplantısı yapacak. 19.00'da ise Los Galacticos, TT Stadyumu'nda son antrenmanını yapacak. Fatih Terim ise 20.30'da konuşacak.

  1. 20.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslantepe'den çıkış yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN