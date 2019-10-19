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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Zidane: ’a hazırız

Zidane: Galatasaray’a hazırız

'ın salı günü karşılaşmasında konuk edeceği İspanyol devi 'de, , temsilcimiz hakkında açıklamalarda bulundu.

'ın salı günü karşılaşmasında konuk edeceği İspanyol devi 'de, , temsilcimiz hakkında açıklamalarda bulundu. ile oynayacakları 'nun ertelenmesinin ardından konuşan Zidane, ''Önce Mallorca, sonra Galatasaray ile karşılaşacağız. Ardından olursa El Clasico var. Biz Galatasaray'a da Barcelona'ya da hazırız. Rakiplerimize karşı hazırlıklı olacağız" değerlendirmesini yaptı.

SIMOVIÇ, İMZAYA GELDİ
Galatasaray'ın 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan efsane ismi Simoviç'in, Galatasaray günleri ve hayatının anlatıldığı "Benim Hikayem" isimli kitap için imza günü düzenlendi. 'ndeki GS Store'daki organizasyonda Simovic, taraftarlar için kitabını ve kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı.

  1. 19.10.2019
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