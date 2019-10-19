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20 Ekim 2019, Pazar
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olsun daim muzaffer

Ordumuz olsun daim muzaffer

Galatasaraylı taraftarlar, dolayısıyla pankart açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından hazırlanan " Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı", " olsun daim muzaffer", "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır.

Galatasaraylı taraftarlar, dolayısıyla pankart açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından hazırlanan " Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı", " olsun daim muzaffer", "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" ve "Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir" yazılı pankartlar, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken tribünlerde açıldı.

  1. 19.10.2019
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