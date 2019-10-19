Galatasaraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla pankart açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından hazırlanan "1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer", "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" ve "Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir" yazılı pankartlar, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken tribünlerde açıldı.