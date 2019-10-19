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20 Ekim 2019, Pazar
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yine devleşti

Muslera yine devleşti

’ın tecrübeli kalecisi, art arda iki net pozisyonda Sivassporlu ’a geçit vermedi. Hemen sonra Florin Andone, Aslan’ı öne geçirdi.

Cimbom, maçında çok hareketli 2 dakika yaşandı ve sonunda sarı-kırmızılılar öne geçti. 14. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Yandaş'ın ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta topu kaleci , soluna uzanarak kurtardı. 20'de ise üst üste 3 pozisyonda Muslere devleşti. Önce Mert, karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Ardından önüne düşen topu arkadaşına çıkardı ve 'nun vuruşunda top direkten döndü. Hemen sonrasında ise Kılınç'ın vuruşunda da kaleye giden topu defansta Emre Taşdemir çıkardı ve dönüşünde de golü buldu. Andone, rakibini ekarte ettikten sonra ceza alanı dışından plase vuruşunu yaptı ve güzel bir gol attı.

COFIE KIRMIZI GÖRDÜ
8. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Sivasspor, TT Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan deplasman temsilcisi ikinci devrenin hemen başında 10 kişi kaldı. İsaac Cofie, 48. dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı. Cofie, maçında yok.

  1. 19.10.2019
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