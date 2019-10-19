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20 Ekim 2019, Pazar
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İsyan etti kesik yedi!

İsyan etti kesik yedi!

 kadrosunda dün büyük bir revizyon vardı. , maçında oyundan alınmasına sinirlenen Feghouli’yi Sivas maçı kadrosuna almadı.

kadrosunda dün büyük bir revizyon vardı. 7. haftada oynanan G.Birliği maçının ardından futbolcularına sert tepki gösteren teknik direktör , maçında kadrosunu büyük ölçüde değiştirdi. G.Birliği karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren Sofiane Feghouli, Sivasspor karşılaşmasında kadroya bile alınmadı. Cezayir 'ndan 2 gün önce dönen Feghouli'nin hem Terim'e isyan ettiği hem de yorgun olduğu için kadroya alınmadığı ifade edildi.

BEŞ MAÇ SONRA GALİP GELDİLER!
Ligde 39 maçtır evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, son 5 maçtır ise sahadan galibiyetle ayrılamıyordu. Ligdeki son 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta galibiyet alamayan G.Saray, 5 maçtır galibiyete hasretti. Sarı-kırmızılılar dün akşam ligde ikinci sırada yer alan Sivasspor'u mağlup ederek bu hasrete son verdi.

EMRE TAŞDEMİR BU SEZON İLK KEZ
Galatasaray'ın genç sol beki Taşdemir, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Geçen sezonun devre arasınada kadroya katılan Emre, 2019- 2020 sezonunda sarı- kırmızılı takımla ilk kez bir maça çıktı. Sarı- kırmızılı takımın diğer sol beklerinden Nagatomo Japonya Milli Takımı'ndan yorgun dönerken, da orta sahada görev yaptı.

  1. 19.10.2019
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