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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Diagne: Top atmıyorlar

Diagne: Top atmıyorlar

Diagne “Tekniği benden daha iyi ‘evet’ ama ’ya top atmazlarsa gol atamaz. ’da adama top atmıyorlar. Orada herkes kendisi için oynuyor.” şeklinde konuştu.

'ın 'a kiraladığı Mbaye Diagne, basınından 'a ilginç itiraflarda bulundu. Sarı-kırmızılıların yıldız transferi hakkında sürpriz iddialarda bulunan Senegalli golcü, "Galatasaray, Falcao'yu aldığında eşime, 'Bak göreceksin, işi hiç kolay olmayacak.' dedim. Tekniği benden daha iyi evet ama adama top atmazlarsa gol atamaz. Galatasaray'da adama top atmıyorlar. Orada herkes kendisi için oynuyor" ifadelerini kullandı. Brugge'a transferi öncesi Anderlecht'in kapısından dönen ve Belçika'da 'olay adam' olan Diagne, "Anderlecht beni hiç aramadı. Sadece Galatasaray ile görüştüler" diyerek kendisini savundu.

TARAFTAR, 'EN İYİSİYİZ' SANIYOR
Diagne, Galatasaray taraftarlarını da kızdıracak açıklamalarda bulundu. Het Nieuwsblad'a, sarı-kırmızılı taraftarlar için görüşlerini bildiren Senegalli golcü, "Galatasaray taraftarları kendilerini dünyanın en iyi taraftarı olarak görüyor. Eğer sizden istenilen golleri atamazsanız size pek iyi davranmıyorlar" yorumunu yaptı.

  1. 19.10.2019
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