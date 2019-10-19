Diagne: Top atmıyorlar
Diagne “Tekniği benden daha iyi ‘evet’ ama Falcao’ya top atmazlarsa gol atamaz. Galatasaray’da adama top atmıyorlar. Orada herkes kendisi için oynuyor.” şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika basınından Het Nieuwsblad'a ilginç itiraflarda bulundu. Sarı-kırmızılıların yıldız transferi Falcao hakkında sürpriz iddialarda bulunan Senegalli golcü, "Galatasaray, Falcao'yu aldığında eşime, 'Bak göreceksin, işi hiç kolay olmayacak.' dedim. Tekniği benden daha iyi evet ama adama top atmazlarsa gol atamaz. Galatasaray'da adama top atmıyorlar. Orada herkes kendisi için oynuyor" ifadelerini kullandı. Brugge'a transferi öncesi Anderlecht'in kapısından dönen ve Belçika'da 'olay adam' olan Diagne, "Anderlecht beni hiç aramadı. Sadece Galatasaray ile görüştüler" diyerek kendisini savundu.
TARAFTAR, 'EN İYİSİYİZ' SANIYOR
Diagne, Galatasaray taraftarlarını da kızdıracak açıklamalarda bulundu. Het Nieuwsblad'a, sarı-kırmızılı taraftarlar için görüşlerini bildiren Senegalli golcü, "Galatasaray taraftarları kendilerini dünyanın en iyi taraftarı olarak görüyor. Eğer sizden istenilen golleri atamazsanız size pek iyi davranmıyorlar" yorumunu yaptı.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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