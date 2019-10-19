Diagne: Top atmıyorlar

Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika basınından Het Nieuwsblad'a ilginç itiraflarda bulundu. Sarı-kırmızılıların yıldız transferi Falcao hakkında sürpriz iddialarda bulunan Senegalli golcü, "Galatasaray, Falcao'yu aldığında eşime, 'Bak göreceksin, işi hiç kolay olmayacak.' dedim. Tekniği benden daha iyi evet ama adama top atmazlarsa gol atamaz. Galatasaray'da adama top atmıyorlar. Orada herkes kendisi için oynuyor" ifadelerini kullandı. Brugge'a transferi öncesi Anderlecht'in kapısından dönen ve Belçika'da 'olay adam' olan Diagne, "Anderlecht beni hiç aramadı. Sadece Galatasaray ile görüştüler" diyerek kendisini savundu.

TARAFTAR, 'EN İYİSİYİZ' SANIYOR

Diagne, Galatasaray taraftarlarını da kızdıracak açıklamalarda bulundu. Het Nieuwsblad'a, sarı-kırmızılı taraftarlar için görüşlerini bildiren Senegalli golcü, "Galatasaray taraftarları kendilerini dünyanın en iyi taraftarı olarak görüyor. Eğer sizden istenilen golleri atamazsanız size pek iyi davranmıyorlar" yorumunu yaptı.