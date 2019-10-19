Bu formaya ‘yuh’ yakışmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçında aldıkları 3 puanda ve futbolcularının oyun isteğinden memnun olduğunu söyledi. Defansta hatalar yaparak gol yeme alışkanlıklarının olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Bu maçı diğerlerinden ayırabiliriz. Çünkü cuma günü keyifli bir maç oldu. Sivasspor'u da tebrik ederim. İki takım da oynama isteğinde olunca ortaya güzel şeyler çıkıyor. Oyunun ritmi ve temposu zaman zaman yükseğe çıktı. 11'e 11 iken her şeyi doğru yaptık. Üç puan almak ve oynama isteği beni memnun etti" dedi. Taraftarın kendilerinin en önemli itici gücü olduğunu aktaran ve futbolculara tepki göstermesini beklemediğini söyleyen Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: 3 puanı kazanmak çok önemli. Böyle bir atmosferde kazanmak daha da önemli. Son saniyede birçok puan kaybetmişsiniz. Sabırla destekleyecek olan yine taraftar. En doğrusunu öyle görmüş. 3 puanı almak önemli bir şey. Sonra bunlar halledilir ama puan kaybının telafisi olmuyor. Sonuçta o G.Saray'ın oyuncusu. Forması sarı-kırmızı ise taraftarlardan 'yuh' beklemem.

KIRMIZI KART AĞIRDI

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyunu asla çirkinleştirmediklerini söyledi: "Ben takımımdan çok memnunum. Asla pes etmedik. Son pozisyonu gole çevirebilsek bir puanı alabilirdik. Galatasaray'a karşı 10 kişi oynamak çok zordu. Yediğimiz golleri yemememiz lazımdı. Kırmızı kartı çok net izlemedim ama ben ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Yazık oldu."