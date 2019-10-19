Babel'den Fotomac.com.tr'ye mesaj
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte 3 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrılırken, maça 2 gol atan Florin Andone ve takımının üçüncü golünü kaydeden Ryan Babel'in hareketi damga vurdu.
İMALI GOL SEVİNCİ
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve en son golünü üçüncü haftada oynanan Kayserispor maçında kaydeden Hollandalı yıldız, Sivasspor filelerini sarstıktan sonra imalı bir hakekette bulundu. Ömer Bayram'ın pasını iyi değerlendiren ve harika bir gol atan Babel, golden sonra tribünlere dönerek elleriyle 'konuşun' işareti yaptı. Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.
BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Bu hareketten sonra gelen tepkiler üzerine yıldız oyuncu, instagram hesabından bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:
"Dün takım için önemli bir galibiyetti. Asist ve golümden dolayı çok memnunum. Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar. Ben bu forma için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım"
FOTOMAC.COM.TR'YE MESAJ GÖNDERDİ
Babel, bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise Fotomac.com.tr'yi de menşınlayarak "Yeni Youtube videosu çok yakında" ifadelerini kulladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun yeni paylaşımını merakla bekliyoruz.
- 19.10.2019
- Güncelleme: 19.10.2019 13:06
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Daum'dan asker selamına destek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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