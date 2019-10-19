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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Babel'den 'ye mesaj

Babel'den Fotomac.com.tr'ye mesaj

, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte 3 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrılırken, maça 2 gol atan Florin Andone ve takımının üçüncü golünü kaydeden 'in hareketi damga vurdu.

İMALI GOL SEVİNCİ
Sezon başında 'a transfer olan ve en son golünü üçüncü haftada oynanan Kayserispor maçında kaydeden Hollandalı yıldız, Sivasspor filelerini sarstıktan sonra imalı bir hakekette bulundu. Ömer Bayram'ın pasını iyi değerlendiren ve harika bir gol atan Babel, golden sonra tribünlere dönerek elleriyle 'konuşun' işareti yaptı. Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.

BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Bu hareketten sonra gelen tepkiler üzerine yıldız oyuncu, instagram hesabından bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Dün takım için önemli bir galibiyetti. Asist ve golümden dolayı çok memnunum. Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar. Ben bu forma için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım"

FOTOMAC.COM.TR'YE MESAJ GÖNDERDİ
Babel, bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise 'yi de menşınlayarak "Yeni Youtube videosu çok yakında" ifadelerini kulladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun yeni paylaşımını merakla bekliyoruz.



  1. 19.10.2019
  2. Güncelleme: 19.10.2019 13:06
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