Andone rüzgarı!

Galatasaray'ın Sivasspor mücadelesinde, Florin Andone şov yaptı. Rumen futbolcu ilk yarıda iki gol birden kaydederek sarıkırmızılıların yüzünü güldürdü. Radamel Falcao'nun sakatlığında ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu, klasını konuşturdu. 22. dakikada muhteşem bir gol kaydeden Andone, bir de penaltı yaptırdı ve onu da gole çevirdi. 22'de enfes şutu, aynı zamanda Galatasaray kariyerinde attığı ilk gol alarak kayıtlara geçti.

ÖVGÜ YAĞMURU

26 yaşındaki forvet aynı zamanda kaleyi bulan ilk şutunda fileleri sarsmış oldu. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar Andone hakkında övgü dolu mesajlar yolladılar. Taraftarlar, "Falcao'nun işi artık zor, Andone daha yararlı olacak gibi duruyor, Cimbom artık çift forvet oynamalı, bu Andone'yi kesmek zor, gecemizi aydınlattı. Muslera tuttu, Andone attı, Andone çok klas bir futbolcu ve umarız kaybedilmez" yorumları yapıldı.

8 YIL SONRA ATTI

Andone dün G.Saray kariyerindeki ilk golünü atarken, bu başka bir istatistiği de ortaya çıkardı. Andone, Stancu'dan sonra (2011) sarı-kırmızılı forma ile gol atan ilk Rumen futbolcu oldu.

Cimbom, Sivas karşısında bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (537), ikili mücadele kazandığı (78), net gol pozisyonuna girdiği (4) lig maçını oynadı.

EN ERKEN GOLÜ ATTI

Aslan dün 22. dakikada öne geçti. Rumen yıldız Andone, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Bu süper vuruş da Cimbom'un bu sezon ligde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Hagi'nin ardından

Florin Andone'den önce Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan son Rumen oyuncu Hagi'ydi. (2001 Trabzon) 26 yaşındaki futbolcu dün Sivasspor filelerini iki kez sarsarak bu istatistiği elde etti ve ayakta alkışlandı.