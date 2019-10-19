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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Andone rüzgarı!

Andone rüzgarı!

'ın mücadelesinde, şov yaptı. futbolcu ilk yarıda iki gol birden kaydederek sarıkırmızılıların yüzünü güldürdü. 26 yaşındaki Rumen futbolcu, 22. dakikada muhteşem bir vuruşla G.Saray’da gol siftahı yaptı, penaltı aldı, onu da attı.

'ın mücadelesinde, şov yaptı. futbolcu ilk yarıda iki gol birden kaydederek sarıkırmızılıların yüzünü güldürdü. 'nun sakatlığında ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu, klasını konuşturdu. 22. dakikada muhteşem bir gol kaydeden Andone, bir de penaltı yaptırdı ve onu da gole çevirdi. 22'de enfes şutu, aynı zamanda Galatasaray kariyerinde attığı ilk gol alarak kayıtlara geçti.

ÖVGÜ YAĞMURU
26 yaşındaki forvet aynı zamanda kaleyi bulan ilk şutunda fileleri sarsmış oldu. sarı-kırmızılı taraftarlar Andone hakkında övgü dolu mesajlar yolladılar. Taraftarlar, "Falcao'nun işi artık zor, Andone daha yararlı olacak gibi duruyor, Cimbom artık çift forvet oynamalı, bu Andone'yi kesmek zor, gecemizi aydınlattı. Muslera tuttu, Andone attı, Andone çok klas bir futbolcu ve umarız kaybedilmez" yorumları yapıldı.

8 YIL SONRA ATTI
Andone dün G.Saray kariyerindeki ilk golünü atarken, bu başka bir istatistiği de ortaya çıkardı. Andone, Stancu'dan sonra (2011) sarı-kırmızılı forma ile gol atan ilk Rumen futbolcu oldu.
Cimbom, Sivas karşısında bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (537), ikili mücadele kazandığı (78), net gol pozisyonuna girdiği (4) lig maçını oynadı.

EN ERKEN GOLÜ ATTI
Aslan dün 22. dakikada öne geçti. Rumen yıldız Andone, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Bu süper vuruş da Cimbom'un bu sezon ligde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Hagi'nin ardından

Florin Andone'den önce Galatasaray formasıyla bir maçında iki gol atan son Rumen oyuncu Hagi'ydi. (2001 ) 26 yaşındaki futbolcu dün Sivasspor filelerini iki kez sarsarak bu istatistiği elde etti ve ayakta alkışlandı.

  1. 19.10.2019
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