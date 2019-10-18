Vormer Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek
UEFA, Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı Hollandalı futbolcu Vormer'a 3 maç men cezası verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan karşılaşma sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Hollandalı futbolcu Ruud Vormer'a 3 maç men cezası verildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması sonrasında taraflar hakkında açılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.
Mücadele sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Club Brugge'ün Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer, 3 maç men cezası aldı. Söz konusu eylemi nedeniyle maç sırasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Hollandalı oyuncunun cezası, böylece 1'den 3 maça çıkarıldı.
Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım'da İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek.
UEFA, maçın normal saatinden geç başlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Real Madrid'e ise ceza vermedi.
- 18.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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