Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! Derbide...
Süper Lig'de 8. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Sivasspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram 78. dakikada yediği sarı kart sonrası Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de 8. hafta, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasıyla başladı.
Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcusu Ömer Bayram, maçın 78. dakikasında sarı kart gördü.
Ceza sınırında bulunan Bayram, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar Günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
- 18.10.2019
- Güncelleme: 18.10.2019 22:19
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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