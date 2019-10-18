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18 Ekim 2019, Cuma
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'da şoku! Derbide...

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku! Derbide...

'de 8. hafta açılış karşılaşmasında ile Sivasspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı takımda 78. dakikada yediği sonrası derbisinde cezalı duruma düştü.

'de 8. hafta, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan -Sivasspor karşılaşmasıyla başladı.

Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcusu , maçın 78. dakikasında gördü.

Ceza sınırında bulunan Bayram, önümüzdeki hafta oynanacak derbisinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar Günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 18.10.2019
  2. Güncelleme: 18.10.2019 22:19
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