Real’e saklanacak
Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'dan kötü haber... Falcao, Sivas maçında riske edilmeyecek. Yarın Luyindama ve Lemina da yok.
Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi Radamel Falcao'dan kötü haber... Gençlerbirliği maçında aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve bu hafta yapılan idmanlarda da yer almayan Kolombiyalı yıldız, dün de Mario Lemina ile birlikte fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Luyindama da idmanda kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştı. Üç oyuncunun, 22 Ekim Salı akşamı oynanacak Real Madrid maçı öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Üç ismin de Sivasspor maçında kadroda yer almayacağı belirtildi.
- 17.10.2019
-
Genoa karıştı! Dev isyan ve Sinan Gümüş...
Toplam 1
Yorum
okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
-
İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası
Toplam 1
Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
-
Soccer Physics
Toplam 51
Yorum
emir oyun çok güzel
Real’e saklanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.