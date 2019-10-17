Real’e saklanacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Real’e saklanacak

Real’e saklanacak

Real’e saklanacak

'a maçı öncesi Kolombiyalı golcü 'dan kötü haber... Falcao, maçında riske edilmeyecek. Yarın Luyindama ve Lemina da yok.

'a maçı öncesi 'dan kötü haber... maçında aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve bu hafta yapılan idmanlarda da yer almayan Kolombiyalı yıldız, dün de Mario Lemina ile birlikte fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Luyindama da idmanda kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştı. Üç oyuncunun, 22 Ekim Salı akşamı oynanacak maçı öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Üç ismin de Sivasspor maçında kadroda yer almayacağı belirtildi.

  1. 17.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real’e saklanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN