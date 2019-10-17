Palabıyık’a büyük tepki

Galatasaray'ın yarın Türk Telekom'da Demir Grup Sivasspor ile yapacağa maça Ali Palabıyık atandı. Ankara bölgesi hakeminin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacağı açıklanırken bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Bu sezon Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Belhanda'nın çenesi kırılmış ve Palabıyık bu sert hareketi gözden kaçırmıştı.

11 MAÇTA PUAN KAYBETTİ

Ali Palabıyık'ın yönettiği 22 maçta Galatasaray 11 galibiyet elde ederken, 5 kez yenildi. 6 maç da beraberlikle bitti. Bu maçlarda Galatasaray 61 sarı, 4 kırmızı kartla cezalandırılırken rakip takım oyuncuları 60 sarı, 4 kırmızı kart gördü.