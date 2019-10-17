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17 Ekim 2019, Perşembe
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Palabıyık’a büyük tepki

Palabıyık’a büyük tepki

'ın yarın 'da ile yapacağa maça atandı. bölgesi hakeminin yardımcılıklarını ve yapacağı açıklanırken bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

'ın yarın 'da ile yapacağa maça atandı. bölgesi hakeminin yardımcılıklarını ve yapacağı açıklanırken bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Bu sezon Galatasaray'ın ile oynadığı maçta 'nın müdahalesiyle 'nın çenesi kırılmış ve Palabıyık bu sert hareketi gözden kaçırmıştı.

11 MAÇTA PUAN KAYBETTİ
Ali Palabıyık'ın yönettiği 22 maçta Galatasaray 11 galibiyet elde ederken, 5 kez yenildi. 6 maç da beraberlikle bitti. Bu maçlarda Galatasaray 61 sarı, 4 kırmızı kartla cezalandırılırken rakip takım oyuncuları 60 sarı, 4 gördü.

  1. 17.10.2019
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