Florin Andone'den Galatasaray taraftarına büyük övgü

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, İspanyol basınına Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Onda Cero adlı programda konuşam golcü isim, "Real Madrid'in işi zor olacak. İmkanı olanlara stadımıza bir gün gelip taraftarlarımızın bizi nasıl desteklediğini görmelerini tavsiye ediyorum. Galatasaray tıpkı Barcelona ve Real Madrid gibi destek görüyor" ifadelerini kullandı.

"BENZEMA YA DA RAMOS'UN OYNAMASINI İSTEMEZDİM"

Andone ayrıca "Eğer Real Madrid'den bir oyuncunun bize karşı oynamamasını elimde olsaydı bu isim ya Ramos ya da Benzema olurdu. Real Madrid'e karşı birçok kez oynadım. Daima fırsatlar yakaladık. Bu kez de taraftarlarımızı mutlu etmeyi deneyeceğiz. Milli takım olarak İsveç'i yenmek zorundayız ama bu galibiyeti almak Galatasaray'ın Real Madrid'i yenmesinden daha zor" şeklinde konuştu.



