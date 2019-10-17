Florin Andone'den Galatasaray taraftarına büyük övgü
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak maçlar öncesi İspanyol basınına dikkat çeken bir röportaj verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, İspanyol basınına Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Onda Cero adlı programda konuşam golcü isim, "Real Madrid'in işi zor olacak. İmkanı olanlara stadımıza bir gün gelip taraftarlarımızın bizi nasıl desteklediğini görmelerini tavsiye ediyorum. Galatasaray tıpkı Barcelona ve Real Madrid gibi destek görüyor" ifadelerini kullandı.
"BENZEMA YA DA RAMOS'UN OYNAMASINI İSTEMEZDİM"
Andone ayrıca "Eğer Real Madrid'den bir oyuncunun bize karşı oynamamasını elimde olsaydı bu isim ya Ramos ya da Benzema olurdu. Real Madrid'e karşı birçok kez oynadım. Daima fırsatlar yakaladık. Bu kez de taraftarlarımızı mutlu etmeyi deneyeceğiz. Milli takım olarak İsveç'i yenmek zorundayız ama bu galibiyeti almak Galatasaray'ın Real Madrid'i yenmesinden daha zor" şeklinde konuştu.
- 17.10.2019
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
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İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
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Zeljko Obradovic: Sert bir basketbol oynamalıyız
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Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
Florin Andone'den Galatasaray taraftarına büyük övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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