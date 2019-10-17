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17 Ekim 2019, Perşembe
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için ilk hedef devre arası

Emre için ilk hedef devre arası

Geçen sezon oynanan maçında ayağı kırılan Akbaba'nın bu sezonu tamamen kaçıracağı hesaplanıyordu. Ancak milli futbolcunun fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Geçen sezon oynanan maçında ayağı kırılan Akbaba'nın bu sezonu tamamen kaçıracağı hesaplanıyordu. Ancak milli futbolcunun fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Emre için öncelikli amaç ocak ayında yapılacak devre arası kampına yetiştirmek. Ondan sonra da riske atmadan sahaya sürmek.

  1. 17.10.2019
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