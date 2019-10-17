Divan gerilimi

Galatasaray Yönetimi ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki soğuk savaş büyüyor. Salı günü bir açıklama yayınlayan Galatasaray yönetimi, "Seçilmiş yönetime karşı hakarete varan söylemlerine devam eden, sürekli rol çalma görüntüsü veren Divan Kurulu Başkanı her açıdan kulübümüze zarar verdiği gibi meşruiyetini de yitirmiştir" diyerek Hamamcıoğlu'nu istifaya çağırmıştı. Divan Kurulu ve Hamamcıoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Galatasaray Divan Kurulu'nda yer alan diğer üyelerin de imzasıyla sert bir bildiri yayımlandı ve "Divan Kurulumuz, sadece Galatasaray'dan taraf olarak, tespit, inceleme, eleştiri ve öneri görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret etmektedir ve bundan asla taviz vermeyecektir. Galatasaray'ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuz kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

GERÇEK DIŞI, DÜZMECE

Başkan Cengiz'in 'camia içinde hayali rakip ve düşmanlar yarattığını' iddia eden Eşref Hamamcıoğlu, idari açıdan ibra edilmemesi nedeniyle 'meşruiyetinin de tartışmalı' olduğunu ileri sürdü. Açıklamada "Divan Başkanını, gerçek dışı ve düzmece iddialarla algı yaratarak istifaya davet etme cüretini göstermeleri, Divan Kurulunun kendileri hakkında bu zamana kadar yapmış olduğu eleştirilerde ne kadar haklı olduğunun göstergesidir" ifadesi kullanıldı.

KAVGA ÇIKARAN SÖZLER HAMAMCIOĞLU NE DEDİ:

"Tek adamlığa, yalan söylemeye, ciddiyetsizliğe, sansüre ve Galatasaray'dan faydalanmaya Galatasaray'da tahammül edilemez. Divan, makam hırsı sahiplerine, temsil becerisine sahip olmayanlara, marka değerini yıpratanlara ve doğru söylemeyenlere muhaliftir."

CENGİZ NE YANIT VERDİ:

"Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır."

HAMAMCIOĞLU OMUZ ATTI MI?

Geçtığimiz hafta ekim ayı divan toplantısında Eşref Hamamcıoğlu'nun Mustafa Cengiz ve yönetimine yaptığı sert eleştiriler sonrasında başlayan gerilim, Galatasaray'ın 114. yıl etkinliklerinde devam etmişti. Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Cengiz'in yanında kendine yer açmak isteyen Hamamcıoğlu, Başkana omuz atmakla suçlanmıştı. Bu olay ikili arasında bardağı taşıran son gelişme oldu. Ardından iki taraftan da istifa çağrıları geldi.

TARAFTARDAN CENGİZ'E DESTEK

Cengiz ile Hamamcıoğlu arasında tansiyon yükselirken bu durum taraftarların tepkisini çekti. Kritik süreçten geçtiklerini belirten sarı-kırmızılılar, Hamamcıoğlu'nun yönetime sert eleştirilerde bulunmasını doğru bulmadıklarını belirterek, '#EşrefHamamcıoğluİstifa' etiketiyle kampanya başlattı.

BAŞKAN ADAYI MI OLACAK?

Eşref Hamamcıoğlu'nun diğer Divan Kurulu Başkanları'na nazaran bu kadar ön plana çıkması ve sürekli yönetimi hedef alması, başkanlık arzusuna bağlanıyor. Yönetimin ibra edilmediği dönemde Hamamcıoğlu'nun ismi ortaya atılmış ve kendisi de "Arkadaşlarımız sağ olsunlar beni yakıştırıyor" diyerek bu taleplere boş olmadığını ortaya koymuştu. Kulislerde, Cengiz yönetiminin seçim kararı alması halinde Hamamcıoğlu'nun adaylık için kolları sıvayacağı yorumları yapılıyor.