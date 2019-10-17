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17 Ekim 2019, Perşembe
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Cimbom 21 milyon Çinli’ye ulaştı

Cimbom 21 milyon Çinli’ye ulaştı

ile Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği dünya çapında spor ve teknoloji medyasında büyük yankı uyandırdı. Avrupa medyasının yanı sıra , Kuzey ve basınları anlaşmayı sayfalarına taşıdı.

ile Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği dünya çapında spor ve teknoloji medyasında büyük yankı uyandırdı. Avrupa medyasının yanı sıra , Kuzey ve basınları anlaşmayı sayfalarına taşırken uluslararası basında yer alan 160'ın üzerinde haber globalde toplam 3.5 milyarlık online erişime ulaştı. Haber sadece 'deki bir haber sitesinde 21 milyondan fazla tekil ziyaretçi tarafından okundu.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU
Galatasaray'ın başarılı kalecisi ikinci kez baba oldu. Muslera ve çifti kız çocuklarına Tiziana adını verirken Galatasaray, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fernando Muslera'yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

MAAŞLAR ÖDENDİ
GALATASARAY'IN hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçları öncesinde yönetim üzerine düşeni yaptı. Ligde geride kalan 7 haftada 10 puan toplayan ve bundan sonra galibiyet serisi hedefleyen sarı- kırmızılılarda futbolcuların tüm alacakları ödendi. Oyunculara 7 milyon euro'luk ödeme yaparken Galatasaray'ın ekim ayı itibarı ile futbolcularına herhangi bir borcu kalmadı. Bu durum teknik heyet ve oyuncuları mutlu etti.

  1. 17.10.2019
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