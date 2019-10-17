Cimbom 21 milyon Çinli’ye ulaştı

Galatasaray ile Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği dünya çapında spor ve teknoloji medyasında büyük yankı uyandırdı. Avrupa medyasının yanı sıra Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika basınları anlaşmayı sayfalarına taşırken uluslararası basında yer alan 160'ın üzerinde haber globalde toplam 3.5 milyarlık online erişime ulaştı. Haber sadece Çin'deki bir haber sitesinde 21 milyondan fazla tekil ziyaretçi tarafından okundu.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ikinci kez baba oldu. Muslera ve Patricia Callero çifti kız çocuklarına Tiziana adını verirken Galatasaray, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fernando Muslera'yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

MAAŞLAR ÖDENDİ

GALATASARAY'IN hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçları öncesinde yönetim üzerine düşeni yaptı. Ligde geride kalan 7 haftada 10 puan toplayan ve bundan sonra galibiyet serisi hedefleyen sarı- kırmızılılarda futbolcuların tüm alacakları ödendi. Oyunculara 7 milyon euro'luk ödeme yaparken Galatasaray'ın ekim ayı itibarı ile futbolcularına herhangi bir borcu kalmadı. Bu durum teknik heyet ve oyuncuları mutlu etti.