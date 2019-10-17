Bakasetas sürprizi
AEK Atina’dan 700 bin euro’ya Alanya’ya transfer olan Bakasetas, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 1 gol, 3 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu.
Bosna'nın Finlandiya'yı 4-1 yendiği maçta Amir Gojak'ı beğenen Galatasaray'ın scoutları, Boşnakların 22 yaşındaki yıldızını Yunanistan karşısında izlemek istedi. Ancak Yunanistan'ın, Bosna'yı 2-1 yendiği maça tanıdık bir isim damga vurdu. Bu kişi, Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas'tı. Forvet arkasında görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, sahanın en iyileri arasında yer aldı ve Galatasaray'ın listesine girdi.
- 17.10.2019
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Yorum
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emir oyun çok güzel
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