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17 Ekim 2019, Perşembe
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Bakasetas sürprizi

Bakasetas sürprizi

AEK Atina’dan 700 bin euro’ya Alanya’ya transfer olan Bakasetas, bu sezon ’de çıktığı 7 maçta 1 gol, 3 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu.

Bosna'nın Finlandiya'yı 4-1 yendiği maçta Amir Gojak'ı beğenen 'ın scoutları, Boşnakların 22 yaşındaki yıldızını karşısında izlemek istedi. Ancak Yunanistan'ın, Bosna'yı 2-1 yendiği maça tanıdık bir isim damga vurdu. Bu kişi, 'un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas'tı. Forvet arkasında görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, sahanın en iyileri arasında yer aldı ve Galatasaray'ın listesine girdi.

  1. 17.10.2019
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