Umut Bozok gelmeye hazır
Lorıent takımımda forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Umut Bozok, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi.
Lorıent takımımda forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Umut Bozok, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi. Andone'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray'ın, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Fransız takımıyla masaya oturacağı bildirildi.
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