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16 Ekim 2019, Çarşamba
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gelmeye hazır

Umut Bozok gelmeye hazır

Lorıent takımımda forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen , 'dan teklif gelmesi halinde her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi.

Lorıent takımımda forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen , 'dan teklif gelmesi halinde her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi. Andone'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray'ın, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Fransız takımıyla masaya oturacağı bildirildi.

  1. 16.10.2019
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