Türkiye aşığı Bafetimbi Gomis

Millilere bir anlamlı destek de Bafetimbi Gomis'ten geldi. Fransız futbolcu, 1-1 biten Fransa-Türkiye maçından sonra Türkçe mesaj yayınlandı. Gomis paylaşımında "Türkiye'yi son ana kadar Dünya Şampiyonu'na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020'ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum. Kardeşiniz Bafe" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım büyük beğeni topladı.