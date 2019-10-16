Millilere bir anlamlı destek de Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ten geldi. Fransız futbolcu, 1-1 biten Fransa-Türkiye maçından sonra Türkçe mesaj yayınlandı.
Millilere bir anlamlı destek de Bafetimbi Gomis'ten geldi. Fransız futbolcu, 1-1 biten Fransa-Türkiye maçından sonra Türkçe mesaj yayınlandı. Gomis paylaşımında "Türkiye'yi son ana kadar Dünya Şampiyonu'na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020'ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum. Kardeşiniz Bafe" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım büyük beğeni topladı.
- 16.10.2019
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Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç durmuyor!
Toplam 1
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merih demiral helal be
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Paris'te milli maç coşkusu
Toplam 1
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Neco Şenol hoca BJK den sonra da milli takımda puan rekoru kırdı
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
Türkiye aşığı Bafetimbi Gomis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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