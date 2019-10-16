Rakamlar Babel’i ele verdi

Fatih Terim ilk 7 haftada Muslera ile beraber sadece Ryan Babel'den vazgeçmedi. Hollandalı yıldız 2 golle G.Saray'ın en golcü oyuncusu olurken, 1.9'la en fazla adam geçti. 2.1'le Belhanda'dan sonra en fazla şut atan isim oldu. Ancak bir kanat oyuncusu olarak 7 haftada sadece 1 orta yaptı. Yine 7 haftada 6 kilit pasla oynadı. Falcao ve Belhanda'dan sonra takımın en fazla top kaybeden üçüncü ismi oldu. Terim'in bu nedenle Sivas maçında Emre Mor'u tercih edebileceği belirtiliyor.

BENİTEZ PEŞİNDE

Fatih Terim'in son maçlarda verim alamadığı oyuncuların başında gelen Ryan Babel'in ocak ayında Çin'e gidebileceği iddia ediliyor. Çin'in Yifang takımının başına geçen teknik direktör Rafa Benitez'in, Liverpool'dan eski öğrencisi Babel'i çok istediği ifade edildi. Babel'in 'evet' demesi durumunda Çin ekibinin Hollandalı oyuncu için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.