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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Rakamlar Babel’i ele verdi

Rakamlar Babel’i ele verdi

ilk 7 haftada Muslera ile beraber sadece 'den vazgeçmedi. 2 golle G.Saray'ın en golcü oyuncusu olurken, 1.9'la en fazla adam geçti.

ilk 7 haftada Muslera ile beraber sadece 'den vazgeçmedi. 2 golle G.Saray'ın en golcü oyuncusu olurken, 1.9'la en fazla adam geçti. 2.1'le 'dan sonra en fazla şut atan isim oldu. Ancak bir kanat oyuncusu olarak 7 haftada sadece 1 orta yaptı. Yine 7 haftada 6 kilit pasla oynadı. Falcao ve Belhanda'dan sonra takımın en fazla top kaybeden üçüncü ismi oldu. Terim'in bu nedenle maçında Emre Mor'u tercih edebileceği belirtiliyor.

BENİTEZ PEŞİNDE
Fatih Terim'in son maçlarda verim alamadığı oyuncuların başında gelen Ryan Babel'in ocak ayında 'e gidebileceği iddia ediliyor. Çin'in Yifang takımının başına geçen teknik direktör Rafa Benitez'in, 'dan eski öğrencisi Babel'i çok istediği ifade edildi. Babel'in 'evet' demesi durumunda Çin ekibinin Hollandalı oyuncu için 'a 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

  1. 16.10.2019
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