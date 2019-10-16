Lemina’nın yerine Banega
Sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in orta saha için ilk hedeflerinden birisi olan ancak İspanyol kulübünün yüksek bonservis istemesi nedeniyle gerçekleşmeyen Ever Banega ismi yeniden gündemde. Ara transferde Sevilla ile yeniden temasa geçilecek
Sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in orta saha için ilk hedeflerinden birisi olan ancak İspanyol kulübünün yüksek bonservis istemesi nedeniyle gerçekleşmeyen Ever Banega ismi yeniden gündemde. Sevilla kulübü sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Banega için ocak ayında nasıl bir cevap verir bilinmez ama Galatasaray'ın bu konuda istekli ve arzulu olduğu belirtiliyor.
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