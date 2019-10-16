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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Lemina’nın yerine Banega

Lemina’nın yerine Banega

Sezon başında 'in orta saha için ilk hedeflerinden birisi olan ancak İspanyol kulübünün yüksek bonservis istemesi nedeniyle gerçekleşmeyen ismi yeniden gündemde. Ara transferde Sevilla ile yeniden temasa geçilecek

Sezon başında 'in orta saha için ilk hedeflerinden birisi olan ancak İspanyol kulübünün yüksek bonservis istemesi nedeniyle gerçekleşmeyen ismi yeniden gündemde. Sevilla kulübü sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Banega için ocak ayında nasıl bir cevap verir bilinmez ama 'ın bu konuda istekli ve arzulu olduğu belirtiliyor.

  1. 16.10.2019
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