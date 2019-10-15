Real Madrid’e 15 milyon euro
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao hakkında ilginç bir haber ortaya atıldı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Radamel Falcao hakkında ilginç bir haber ortaya atıldı. İspanyol basınına göre Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı yedek forvet olarak gündemine aldığı ancak Monaco'nun 15 milyon euro istemesi üzerine transferin gerçekleşmediği kaydedildi. Buna karşılık Cimbom, Falcao'yu bedelsiz kadrosuna katmayı başarmıştı.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
Real Madrid’e 15 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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