Real Madrid’e 15 milyon euro

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Radamel Falcao hakkında ilginç bir haber ortaya atıldı. İspanyol basınına göre Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı yedek forvet olarak gündemine aldığı ancak Monaco'nun 15 milyon euro istemesi üzerine transferin gerçekleşmediği kaydedildi. Buna karşılık Cimbom, Falcao'yu bedelsiz kadrosuna katmayı başarmıştı.