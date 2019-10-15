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15 Ekim 2019, Salı
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’e 15 milyon euro

Real Madrid’e 15 milyon euro

'ın yaz döneminde uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü hakkında ilginç bir haber ortaya atıldı.

'ın yaz döneminde renklerine bağladığı hakkında ilginç bir haber ortaya atıldı. İspanyol basınına göre 'in Kolombiyalı yıldızı yedek forvet olarak gündemine aldığı ancak Monaco'nun 15 milyon euro istemesi üzerine transferin gerçekleşmediği kaydedildi. Buna karşılık Cimbom, Falcao'yu bedelsiz kadrosuna katmayı başarmıştı.

  1. 15.10.2019
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