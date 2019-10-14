Günün bombasını patlattılar... Falcao Real Madrid'le görüştü! Galatasaray son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Haberleri Günün bombasını patlattılar... Falcao Real Madrid'le görüştü! Galatasaray son dakika transfer haberleri

Günün bombasını patlattılar... Falcao 'le görüştü! son dakika haberleri

Günün bombasını patlattılar... Falcao Real Madrid'le görüştü! Galatasaray son dakika transfer haberleri

'ın Kolombiyalı dünya yıldızı forveti için İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddiası geldi. İspanya'da yayım yapan haftalık dergi 'a göre; 33 yaşındaki golcünün menajeri devi 'le transfer görüşmesi yaptı.

'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan ettiği Kolombiyalı oyuncu hakkında İspanyol basını bomba bir haberi gündeme taşıdı. Ülkenin haftalık spor dergisi , 33 yaşındaki santrforun geçtiğimiz yaz menajeri aracılığıyla 'le görüştüğünü öne sürdü.

Dergi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde dünyaca ünlü oyuncunun 2 yıllığına 5 milyon euro karşılığında devine imzaya atmaya hazır olduğunu ve maaşının tamamının ikinci yılın sonunda alması konusunda Real Madrid'in bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Anlaşmanın sağlanamadığı Real yönetiminin Falcao için istenen 15 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeyi kabul etmediği de duyurulurken bu gelişmelerin ardından İspanyol devinin golcü takviyesini Luka Jovic'ten yana kullandığı aktarıldı.

Galatasaray topu ayağında tutamıyor

  1. 14.10.2019
  2. Güncelleme: 14.10.2019 17:34
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