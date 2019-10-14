Günün bombasını patlattılar... Falcao Real Madrid'le görüştü! Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao hakkında İspanyol basını bomba bir haberi gündeme taşıdı. Ülkenin haftalık spor dergisi Don Balon, 33 yaşındaki santrforun geçtiğimiz yaz menajeri Jorge Mendes aracılığıyla Real Madrid'le görüştüğünü öne sürdü.

Dergi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde dünyaca ünlü oyuncunun 2 yıllığına 5 milyon euro karşılığında La Liga devine imzaya atmaya hazır olduğunu ve maaşının tamamının ikinci yılın sonunda alması konusunda Real Madrid'in bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Anlaşmanın sağlanamadığı Real yönetiminin Falcao için istenen 15 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeyi kabul etmediği de duyurulurken bu gelişmelerin ardından İspanyol devinin golcü takviyesini Luka Jovic'ten yana kullandığı aktarıldı.