Galatasaraylı Fernando Muslera 9 yıl sonra bir ilki yaşadı

Galatasaray'ın artık efsaneleşen kalecilerinden Fernando Muslera, Uruguay Futbol Federasyonu tarafından verilen özel izinle beraber dinlenme şansı buldu. Kariyeri boyunca hem kulüp takımı hem de milli formayla uzun seyahatler, zorlu turnuvalar ve birbirinden kritik maçlara çıkarak yaz-kış yeşil sahalarda olan Muslera, ilk kez nefes aldı.

Tam 9 yıl sonra bir milli takım haftasında izin bulan 33 yaşındaki kaleci, ailesinin yanında olma şansını yakaladı. 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana aralıksız olarak her turnuvada boy gösteren Muslera, 2011'de Lazio'dan Galatasaray'a transfer oldu. Bu transfer sonrası da 9 yıllık büyük bir futbol yolculuğu başladı.

BİRÇOK TURNUVADA GÖREV ALDI

Uruguay Milli Takımı'nın 1 numarası olan Muslera, sırasıyla 2011, 2015, 2016 ve 2019 Copa America'larda yer aldı, 2014 ve 2018 Dünya Kupalarında da forma giydi, 2013'te de FIFA Konfederasyon Kupası'na katıldı. Sadece 2017 yazı boş geçerken, onda da Milli Takım için Dünya Kupası eleme maçlarında oynadı.

Kış dönemlerinde de Galatasaray'da 1 numarayı alan tecrübeli kaleci, kesintisiz 9 yıldır kaleyi bırakmadı. Muslera, Süper Lig'deki 5 şampiyonluğu, 5 TFF Süper Kupa başarısı, 4 Türkiye Kupası zaferi, 6 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılım başarısı gösterdi.

Uruguay Milli Takım formasıyla 115 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, Galatasaray'da da 273 mücadelede boy gösterdi. 10 seneye yaklaşan süreçte toplamda 388 maça çıkan Fernando Muslera, arkasında müthiş bir kariyer bıraktı.