Galatasaraylı Fernando Muslera 9 yıl sonra bir ilki yaşadı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaraylı Fernando Muslera 9 yıl sonra bir ilki yaşadı

Galatasaraylı 9 yıl sonra bir ilki yaşadı

Galatasaraylı Fernando Muslera 9 yıl sonra bir ilki yaşadı

Takımı'ndan izni kapan 'ın tecrübeli kalecisi , 9 sene sonra nefes alma şansı yakaladı. Seyahatler ve zorlu turnuvalar nedeniyle ailesinden uzak kalan 33 yaşındaki kaleci, ilk kez izin aldı.

'ın artık efsaneleşen kalecilerinden , Uruguay Futbol Federasyonu tarafından verilen özel izinle beraber dinlenme şansı buldu. Kariyeri boyunca hem kulüp takımı hem de milli formayla uzun seyahatler, zorlu turnuvalar ve birbirinden kritik maçlara çıkarak yaz-kış yeşil sahalarda olan Muslera, ilk kez nefes aldı.

Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da

Tam 9 yıl sonra bir haftasında izin bulan 33 yaşındaki kaleci, ailesinin yanında olma şansını yakaladı. 2010 'ndan bu yana aralıksız olarak her turnuvada boy gösteren Muslera, 2011'de Lazio'dan Galatasaray'a oldu. Bu transfer sonrası da 9 yıllık büyük bir futbol yolculuğu başladı.

BİRÇOK TURNUVADA GÖREV ALDI

Takımı'nın 1 numarası olan Muslera, sırasıyla 2011, 2015, 2016 ve 2019 Copa America'larda yer aldı, 2014 ve 2018 Dünya Kupalarında da forma giydi, 2013'te de Konfederasyon Kupası'na katıldı. Sadece 2017 yazı boş geçerken, onda da Milli Takım için Dünya Kupası eleme maçlarında oynadı.

Kış dönemlerinde de Galatasaray'da 1 numarayı alan tecrübeli kaleci, kesintisiz 9 yıldır kaleyi bırakmadı. Muslera, 'deki 5 şampiyonluğu, 5 başarısı, 4 zaferi, 6 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılım başarısı gösterdi.

Uruguay Milli Takım formasıyla 115 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, Galatasaray'da da 273 mücadelede boy gösterdi. 10 seneye yaklaşan süreçte toplamda 388 maça çıkan Fernando Muslera, arkasında müthiş bir kariyer bıraktı.

  1. 14.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaraylı Fernando Muslera 9 yıl sonra bir ilki yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN