Fatih Terim'i stres bastı!

Son 5 maçından galibiyet çıkartamayan Galatasaray'da gözler Türk Telekom'da oynanacak Sivas ve Real Madrid maçlarında... Ligde 10. sırada yer alan ve daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Sivasspor karşısında herhangi bir problemle karşılaşmak istemiyor. Ancak milli oyuncular ve sakat oyuncuların durumu teknik heyeti düşündürüyor. Uruguay Milli Takımı'ndan eşinin doğumu için izin alan Muslera İstanbul'a dönerken Babel, Ömer Bayram ve Erencan'ın 15 Ekim'de takıma katılması bekleniyor.

İDMANA ÇIKAMAYACAKLAR

Asıl sıkıntı ise Andone, Nagatomo ve Feghouli'de yaşanacak. Andone ile Nagatomo, Sivas karşılaşmasından iki gün, Feghouli ise bir gün önce dönecek. İki futbolcu sarı-kırmızılı takımla sadece bir idmana çıkabilecek. Feghouli ise hiç idmana çıkamayabilir. Oyuncuların yorgun dönecek olmasının yanı sıra Luyindama, Falcao ve Lemina'nın sakatlıkları da devam ediyor. Terim'in formsuzlukları da dikkate alarak Cuma günü oynanacak Sivas maçında büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.

DEFANS DEĞİŞİYOR

Teknik heyet, sezon başından beri aralıksız oynayan Mariano ile Nagatomo'yu Demir Grup Sivas karşısında dinlendirmek istiyor. Bu isimlerin yerine ise Şener Özbayraklı ile Ömer Bayram ilk 11'de forma giyecek. Ayrıca Luyindama'nın da sakatlığı bulunuyor. Yetişmezse stoperde Marcao- Donk ikilisi görev yapacak.

FEGHOULI KENARA

Teknik heyet, maçtan bir gün önce dönecek olan ve son dönemde formsuzluğu ile dikkat çeken Feghouli'yi Sivasspor karşısında dinlendirecek. Cezayirli futbolcunun yerine geçtiğimiz günlerde Florya'da İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında şans bulan ve bir gol atan Emre Mor sahaya çıkacak.

FORVET BELİRSİZ

Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Ryan Babel'in ise formsuzluğuna rağmen ilk 11'de olması bekleniyor. Ayrıca Falcao'nun Sivas maçına yetişmesi için yoğun çaba harcayan teknik heyet, Kolombiyalı oyuncunun yetişmemesi halinde Romanya Milli Takımı'ndan dönen Florin Andone'ye şans verecek.