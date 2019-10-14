Celta Vigo Emre Mor'u satmaya hazır
Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı milli futbolcu Emre Mor için İspanyol ekibi, sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun transferi ile alakalı bilgi istedi.
Emre Mor'un bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo, Galatasaray'a "Satın alma hakkını kullanmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma hakkı bulunan Galatasaray yönetiminin cevabı ise, "Şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Ancak önümüzde 6 aydan fazla bir süre var. Aceleci olmayacağız" mesajı gönderdi. Celta'nın Galatasaray'da da 11'e giremeyen Emre'nin bonservisini Galatasaray'a yarı yarıya indirimle bırakabileceği konuşuluyor.
- 14.10.2019
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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