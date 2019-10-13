Yedekler parladı

Galatasaray, dün Florya'da İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynadı. Yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan sarıkırmızılı takım, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golleri Jimmy Durmaz (Dk. 18), Taylan (Dk. 20) ve Emre Mor (Dk. 38) ile gelirken İstanbulspor'un gollerini ise Papa Diouf (Dk. 4) ve Yunus Emre Yalçın (Dk. 81 P) kaydetti.