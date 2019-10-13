Yedekler parladı
Galatasaray, dün Florya'da İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynadı. Yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan sarıkırmızılı takım, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, dün Florya'da İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynadı. Yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan sarıkırmızılı takım, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golleri Jimmy Durmaz (Dk. 18), Taylan (Dk. 20) ve Emre Mor (Dk. 38) ile gelirken İstanbulspor'un gollerini ise Papa Diouf (Dk. 4) ve Yunus Emre Yalçın (Dk. 81 P) kaydetti.
- 13.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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