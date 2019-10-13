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13 Ekim 2019, Pazar
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Yedekler parladı

Yedekler parladı

, dün Florya'da ile bir hazırlık maçı oynadı. ağırlıklı bir kadro ile çıkan sarıkırmızılı takım, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

, dün Florya'da ile bir hazırlık maçı oynadı. ağırlıklı bir kadro ile çıkan sarıkırmızılı takım, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golleri Jimmy Durmaz (Dk. 18), Taylan (Dk. 20) ve Emre Mor (Dk. 38) ile gelirken İstanbulspor'un gollerini ise Papa Diouf (Dk. 4) ve Yunus Emre Yalçın (Dk. 81 P) kaydetti.

  1. 13.10.2019
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