Tuzağa düşmeyin!

Galatasaray Spor Kulübü'nün 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında yapılan törende Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, ikinci defa bu törene katıldığı için gurur duyduğunu ve Ali Sami Yen'in koyduğu hedeflere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Cengiz, "Son iki yılda futbolda almadık kupa bırakmadık. 1 tane alamadık, 5 tane aldık. Son 3'ü 3'leme yaptık. Camiamıza, taraftarlara, teknik heyetimize, futbolculara ve yönetimimize teşekkür ederim. Bu bütçelerle başarılar elde edildi. Bu takım ruhudur" ifadesini kullandı.

ALTINIZ BİZ; ZEDELENMEYİZ

Spor kulüpleri tarihinde gelir rekoru kırdıklarını belirten Başkan Mustafa Cengiz, "Son 2 yılda kombine ve hasılatta hiçbir takım yanımıza yanaşamıyor. Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray birlikten doğan bir güçtür. Biz 2 mağlubiyet, 2 berberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz. Bu sene yarış tüm branşlarda daha zorlu geçecek. İki yılda elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını rahatsız etti. Bu dışımızda gelişti. Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Camiadan rica ediyorum; öfke ile onların tuzağına düşmeyelim" dedi.

KUPA SERGİSİ

Kuruluş etkinliklerde Galatasaray'ın bu yıl kazandıkları kupaların tanıtımı yapıldı. Takım ve bireysel olarak kazanılan ulusal ve uluslararası ödül ile kupalar tek tek anlatıldı. Futbol takımının 2018- 19 sezonunda kazandığı 3 kupada da tanıtımda yer aldı. 114. yıl etkinleri geleneksel pilav ziyafetiyle sona erdi.

PLAKET ÇAKILDI

Kulübün 114. kuruluş yılı etkinlikleri dün lisede yapılan törenle sona erdi. Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye olan 87 yaşındaki Talat Köseoğlu, yaş kütüğüne 114. yıl plaketini çaktı. Etkinlik çerçevesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara madalya verildi.