Tuzağa düşmeyin! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Tuzağa düşmeyin!

Tuzağa düşmeyin!

Tuzağa düşmeyin!

“İki yılda elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını çok rahatsız etti. Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Lütfen camiadan rica ediyorum; öfke ile kalkıp onların tuzağına düşmeyelim” dedi.

Spor Kulübü'nün 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında yapılan törende Galatasaray Başkanı açıklamalarda bulundu. Cengiz, ikinci defa bu törene katıldığı için gurur duyduğunu ve 'in koyduğu hedeflere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Cengiz, "Son iki yılda futbolda almadık kupa bırakmadık. 1 tane alamadık, 5 tane aldık. Son 3'ü 3'leme yaptık. Camiamıza, taraftarlara, teknik heyetimize, futbolculara ve yönetimimize teşekkür ederim. Bu bütçelerle başarılar elde edildi. Bu takım ruhudur" ifadesini kullandı.

ALTINIZ BİZ; ZEDELENMEYİZ
Spor kulüpleri tarihinde gelir rekoru kırdıklarını belirten Başkan Mustafa Cengiz, "Son 2 yılda kombine ve hasılatta hiçbir takım yanımıza yanaşamıyor. Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray birlikten doğan bir güçtür. Biz 2 mağlubiyet, 2 berberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz. Bu sene yarış tüm branşlarda daha zorlu geçecek. İki yılda elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını rahatsız etti. Bu dışımızda gelişti. Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Camiadan rica ediyorum; öfke ile onların tuzağına düşmeyelim" dedi.

KUPA SERGİSİ
Kuruluş etkinliklerde Galatasaray'ın bu yıl kazandıkları kupaların tanıtımı yapıldı. Takım ve bireysel olarak kazanılan ulusal ve uluslararası ödül ile kupalar tek tek anlatıldı. takımının 2018- 19 sezonunda kazandığı 3 kupada da tanıtımda yer aldı. 114. yıl etkinleri geleneksel pilav ziyafetiyle sona erdi.

PLAKET ÇAKILDI
Kulübün 114. kuruluş yılı etkinlikleri dün lisede yapılan törenle sona erdi. Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye olan 87 yaşındaki Talat Köseoğlu, yaş kütüğüne 114. yıl plaketini çaktı. Etkinlik çerçevesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara madalya verildi.

  1. 13.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tuzağa düşmeyin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN