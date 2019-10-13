Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Cengiz’i kabul etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada görüşmeye dair detay verilmezken, Cengiz'in Emlak Konut'un Riva-Florya projesini iptal etmesi ve Kemerburgaz'daki arazinin durumuyla ilgili görüşme yaptığı öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Dün kulüpten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cengiz'i Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul ettiği duyurulurken herhangi detay verilmedi. Ancak Başkan Cengiz'in Emlak Konut'un Riva-Florya projesini iptal etmesi ve Kemerburgaz'daki arazinin durumuyla ilgili görüşme yaptığı öğrenildi.
MEHMETÇİKLERİMİZE KOLAYLIK DİLİYORUM
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de dün açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Bizim birçok sınırımız sorunlu. Devletimiz bu sınırları ara ara düzenlemek mecburiyetindedir. Cephedeki Mehmetçiklerimize, devletimize, milletimize kolaylıklar diliyorum. Devletimizin binlerce yıl sonsuza kadar yaşamasını diliyoruz" diye konuştu.
- 13.10.2019
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Cengiz’i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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