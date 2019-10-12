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12 Ekim 2019, Cumartesi
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3-2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Galatasaray 3-2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 3-2 yendi. 'ndeki karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 18. dakikada Jimmy Durmaz, 20. dakikada Taylan Antalyalı ve 38. dakikada Emre Mor attı.

, milli arayı değerlendirmek adına İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

İstanbulspor'un golleri ise 4. dakikada Papa Diouf ve 81. dakikada Yunus Emre Yalçın'dan geldi.

Galatasaray'da Adem Büyük, dün yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak hazırlık maçında yer almadı.

, tedavisinin ardından salon çalışmasıyla günü tamamladı. Christian Luyindama ise tedavi sonrası takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.

Sakat oyunculardan Mario Lemina da yapılan tedavinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 14 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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  1. 12.10.2019
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