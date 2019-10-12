Fernando Muslera özel izinle milli takım kadrosundan çıkartıldı
Galatasaray'ın Uruguay Milli Takımı kadrosunda bulunan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, eşinin doğum yapacak olması nedeniyle aldığı özel izin sonrası milli takım kampından ayrılarak Türkiye'ye dönüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Uruguay Milli Takımı'nın Peru'yu 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında forma giyen Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, Türkiye'ye dönmek için izin istedi.
Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, deneyimli file bekçisinin eşinin doğum yapacak olması nedeniyle kadrodan çıkartıldığı ve yerine ise Gaston Olveira'nın dahil edildiği bildirildi.
Bir erkek çocuk babası olan Fernando Muslera'nın eşi kız çocuğu dünyaya getirecek.
- 12.10.2019
- Güncelleme: 12.10.2019 14:59
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Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Fernando Muslera özel izinle milli takım kadrosundan çıkartıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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