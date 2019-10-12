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12 Ekim 2019, Cumartesi
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özel izinle milli takım kadrosundan çıkartıldı

Fernando Muslera özel izinle milli takım kadrosundan çıkartıldı

'ın Uruguay Milli Takımı kadrosunda bulunan tecrübeli kalecisi , eşinin doğum yapacak olması nedeniyle aldığı özel izin sonrası milli takım kampından ayrılarak 'ye dönüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Uruguay Milli Takımı'nın Peru'yu 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında forma giyen 'ın tecrübeli eldiveni , 'ye dönmek için izin istedi.

Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, deneyimli file bekçisinin eşinin doğum yapacak olması nedeniyle kadrodan çıkartıldığı ve yerine ise Gaston Olveira'nın dahil edildiği bildirildi.

Bir erkek çocuk babası olan Fernando Muslera'nın eşi kız çocuğu dünyaya getirecek.

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 14:59
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