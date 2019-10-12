Fernando Muslera özel izinle milli takım kadrosundan çıkartıldı

Uruguay Milli Takımı'nın Peru'yu 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında forma giyen Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, Türkiye'ye dönmek için izin istedi.

Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, deneyimli file bekçisinin eşinin doğum yapacak olması nedeniyle kadrodan çıkartıldığı ve yerine ise Gaston Olveira'nın dahil edildiği bildirildi.

Bir erkek çocuk babası olan Fernando Muslera'nın eşi kız çocuğu dünyaya getirecek.