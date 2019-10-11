‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’ - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri ‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’

‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’

‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’

, terör örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınlandı. Sarı-Kırmızılılar mesajını 'Teröre boyun eğmeyeceğiz' notuyla paylaştı.

, terör örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınlandı: 'nın Akçakale ilçesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Teröre boyun eğmeyeceğiz!

  1. 11.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN