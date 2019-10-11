Galatasaray, terör örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınlandı: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Teröre boyun eğmeyeceğiz!