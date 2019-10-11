‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
Galatasaray, terör örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınlandı. Sarı-Kırmızılılar mesajını 'Teröre boyun eğmeyeceğiz' notuyla paylaştı.
Galatasaray, terör örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınlandı: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Teröre boyun eğmeyeceğiz!
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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