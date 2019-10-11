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11 Ekim 2019, Cuma
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Mohaç savaşı veriyor!

Mohaç savaşı veriyor!

 eski Başkanı , Cengiz yönetiminin rahat bir çalışma ortamı bulamadığını ve bu nedenle zorlandığını söyledi. “Liseci zihniyet yine hortladı” diyen Polat, 17. sırada yer aldı. çağrılarının yanlış olduğunu söyledi

eski Başkanı , Cengiz yönetiminin rahat bir çalışma ortamı bulamadığını ve bu nedenle zorlandığını söyledi. tartışmalarının gereksiz olduğunu belirten Polat, "Halbuki şu anda yönetim Mohaç Savaşı gibi bir savaş veriyor. Onlara yardımcı olmak yerine köstek olunuyor. Küçük bir azınlık olan 'Liseci zihniyet' yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım, kulübe zarar veriyorlar. seçilmiş, dönemini bitirmesini beklemeleri lazım" açıklamasını yaptı.

  1. 11.10.2019
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