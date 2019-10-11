Mohaç savaşı veriyor!

Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Cengiz yönetiminin rahat bir çalışma ortamı bulamadığını ve bu nedenle zorlandığını söyledi. Seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu belirten Polat, "Halbuki şu anda yönetim Mohaç Savaşı gibi bir savaş veriyor. Onlara yardımcı olmak yerine köstek olunuyor. Küçük bir azınlık olan 'Liseci zihniyet' yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım, kulübe zarar veriyorlar. Mustafa Cengiz seçilmiş, dönemini bitirmesini beklemeleri lazım" açıklamasını yaptı.