Mohaç savaşı veriyor!
Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Cengiz yönetiminin rahat bir çalışma ortamı bulamadığını ve bu nedenle zorlandığını söyledi. “Liseci zihniyet yine hortladı” diyen Polat, 17. sırada yer aldı. seçim çağrılarının yanlış olduğunu söyledi
Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Cengiz yönetiminin rahat bir çalışma ortamı bulamadığını ve bu nedenle zorlandığını söyledi. Seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu belirten Polat, "Halbuki şu anda yönetim Mohaç Savaşı gibi bir savaş veriyor. Onlara yardımcı olmak yerine köstek olunuyor. Küçük bir azınlık olan 'Liseci zihniyet' yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım, kulübe zarar veriyorlar. Mustafa Cengiz seçilmiş, dönemini bitirmesini beklemeleri lazım" açıklamasını yaptı.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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