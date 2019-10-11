Kapı ‘En iyi 60’ta!
The Guardian gazetesi, 2002 doğumlu futbolcular arasında belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç oyuncu arasına, Galatasaray'ın alt yapısında forma giyen orta saha Mustafa Kapı'yı da yazdı.
The Guardian gazetesi, 2002 doğumlu futbolcular arasında belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç oyuncu arasına, Galatasaray'ın alt yapısında forma giyen orta saha Mustafa Kapı'yı da yazdı. Türkiye'den ayrıca Başakşhir'de oynayan defans oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya da listeye alındı. Listede ayrıca Barça'nın 16 yaşındaki yıldızı Ansu Fati de yer alıyor.
UMUT BOZOK BİN PİŞMAN!
Sezon başında G.Saray'a gelmek yerine Lorient'e transfer olan Umut Bozok büyük hayal kırıklığı yaşıyor… G.Saray'a 'evet' demesine rağmen sonra vazgeçerek Lorient'e gitti. Geride kalan 10 haftada 4 maçta 168 dakika forma giyen golcü, G.Saray'a mesaj gönderdi. "Beni alın" dedi; ama iş işten geçti.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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