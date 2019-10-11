Kapı ‘En iyi 60’ta!

The Guardian gazetesi, 2002 doğumlu futbolcular arasında belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç oyuncu arasına, Galatasaray'ın alt yapısında forma giyen orta saha Mustafa Kapı'yı da yazdı. Türkiye'den ayrıca Başakşhir'de oynayan defans oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya da listeye alındı. Listede ayrıca Barça'nın 16 yaşındaki yıldızı Ansu Fati de yer alıyor.

UMUT BOZOK BİN PİŞMAN!

Sezon başında G.Saray'a gelmek yerine Lorient'e transfer olan Umut Bozok büyük hayal kırıklığı yaşıyor… G.Saray'a 'evet' demesine rağmen sonra vazgeçerek Lorient'e gitti. Geride kalan 10 haftada 4 maçta 168 dakika forma giyen golcü, G.Saray'a mesaj gönderdi. "Beni alın" dedi; ama iş işten geçti.