Galatasaray'da 60 milyonluk şok... Bloke konuldu!

Galatasaray'a para şoku! Sarı kırmızılıların yaşadığı sıkıntı sonrası camia kara karar düşünmeye başladı...

Galatasaray'ın Emlak Konut ile yaşadığı problem sonrası ilginç bir durumla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların bankadan para çekmeye çalıştığı ancak olumsuz yanıt aldığı belirlendi.

PARAYA BLOKE KONULDU!

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın bankadaki parasına blokeli olduğu için dokunamadığı kaydedildi.

RİVA VE FLORYA AÇIKLAMASI



Riva ve Florya arazileri için imzalanan anlaşmanın Emlak Konut tarafından feshedildiğini anımsatan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, konunun kendi menfaatlerine çözüleceğini umduğunu söyledi.

Kançal, Emlak Konut ile Riva arazisinden 6 yıl içinde minimum 761 milyon lira, Florya için ise 4 yıl içinde minimum 237 milyon lira gelir beklentisiyle hasılat paylaşımı anlaşması imzalandığını hatırlattı.

GALATASARAY'IN BORCU...

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi vermişti. Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, işletme sermayesi açığının ise 88.4 milyon lira olduğunu bildirdi.

Divan kurulunun haziran ayı toplantısında ise kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu açıklanmıştı.