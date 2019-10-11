Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Teknik Direktörü 'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!

'da , sarı-kırmızılıların YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynayacağı maç öncesi başarı dileklerini ileten Terim, 'Barış Pınarı Harekatı'mıza katılan askerlerimizin ülkemize dönmeleri konusunda temennide bulundu.

'in açıklamaları şu şekilde;

Milli Takım'a giden arkadaşlarımız haricindeki diğer arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor, yarın da bir hazırlık maçı oynayacağız İstanbulspor'la.

"KALBİMİZ MİLLİ TAKIM İLE"

Bugün kalbimiz Millilerimizle, milli maçımız var bugün hepimiz onlardan iyi şeyler, iyi sonuç bekliyoruz ki her zaman da iyi sonuç alıyorlar, onlara güveniyoruz, kalbimiz dileğimiz inşallah çok iyi netice olur. Buradan başarılar diliyorum hocalarımıza ve oyuncularımıza Allah muvaffak etsin.

"ESAS KONUMUZ BARIŞ HAREKATIMIZ"

Bu arada tabii esas güncel konumuz barış harekatımız. Barış harekatımızın ülkemiz adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin güvenlik güçlerimizin bunu hayırlısıyla bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayaktayız. Allah nasip ederse de var olmaya ve dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. Hayırlısıyla istediğimiz şekilde bitmesini temenni ediyorum, en büyük dileğim de o.

Fatih Terim'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!

  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 18:06
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