Bonservisi 2 milyon euro - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Bonservisi 2 milyon euro

Bonservisi 2 milyon euro

Bonservisi 2 milyon euro

Sarı-kırmızılı takımda devre arasında kulüpten ayrılması beklenen 'ya, 'dan talip çıktığı bildirildi… yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek sambacı için olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli almaya çalışacağı gelen haberler arasında.

Sarı-kırmızılı takımda devre arasında kulüpten ayrılması beklenen 'ya, 'dan talip çıktığı bildirildi… yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek sambacı için olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli almaya çalışacağı gelen haberler arasında. Kazanılmak istenen rakamın ise 2 milyon euro olduğu kaydedildi. Mariano, Aslan'a 4.5 milyon euro'ya gelmişti.

BARCELONA'NIN ARDINDAN İKİNCİ
Galatasaray, sosyal medyadaki gücüyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ve YouTube platformlarında birçok önemli Avrupa kulübünü geride bıraktı. Deportes & Finanzas'ın yayınladığı raporlara göre eylül ayında Instagram'da 'nın ardından en çok etkileşim alan ikinci kulüp oldu. , 9'uncu, ise "Liseci zihniyet yine hortladı" diyen Polat, 17. sırada yer aldı.

  1. 11.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bonservisi 2 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN