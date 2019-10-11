Bonservisi 2 milyon euro

Sarı-kırmızılı takımda devre arasında kulüpten ayrılması beklenen Mariano'ya, Brezilya'dan talip çıktığı bildirildi… Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek sambacı için olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli almaya çalışacağı gelen haberler arasında. Kazanılmak istenen rakamın ise 2 milyon euro olduğu kaydedildi. Mariano, Aslan'a 4.5 milyon euro'ya gelmişti.

BARCELONA'NIN ARDINDAN İKİNCİ

Galatasaray, sosyal medyadaki gücüyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Instagram ve YouTube platformlarında birçok önemli Avrupa kulübünü geride bıraktı. Deportes & Finanzas'ın yayınladığı raporlara göre eylül ayında Instagram'da Barcelona'nın ardından en çok etkileşim alan ikinci kulüp oldu. Fenerbahçe, 9'uncu, Beşiktaş ise "Liseci zihniyet yine hortladı" diyen Polat, 17. sırada yer aldı.