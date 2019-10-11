Bonservisi 2 milyon euro
Sarı-kırmızılı takımda devre arasında kulüpten ayrılması beklenen Mariano'ya, Brezilya'dan talip çıktığı bildirildi… Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek sambacı için olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli almaya çalışacağı gelen haberler arasında.
Sarı-kırmızılı takımda devre arasında kulüpten ayrılması beklenen Mariano'ya, Brezilya'dan talip çıktığı bildirildi… Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek sambacı için olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli almaya çalışacağı gelen haberler arasında. Kazanılmak istenen rakamın ise 2 milyon euro olduğu kaydedildi. Mariano, Aslan'a 4.5 milyon euro'ya gelmişti.
BARCELONA'NIN ARDINDAN İKİNCİ
Galatasaray, sosyal medyadaki gücüyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Instagram ve YouTube platformlarında birçok önemli Avrupa kulübünü geride bıraktı. Deportes & Finanzas'ın yayınladığı raporlara göre eylül ayında Instagram'da Barcelona'nın ardından en çok etkileşim alan ikinci kulüp oldu. Fenerbahçe, 9'uncu, Beşiktaş ise "Liseci zihniyet yine hortladı" diyen Polat, 17. sırada yer aldı.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
Bonservisi 2 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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