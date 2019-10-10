Yapılandırma anlaşması tamam

Uzun yıllardır ağır borç yükü altında ezilen ve adım atmakta zorlanan Galatasaray'ın, Türkiye Bankalar Birliğiyle (TBB) 1.1 milyar liralık yapılandırma anlaşması yaptığı bildirildi. Dünkü Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan yardımcısı Kaan Kançal k onuyla ilgili bilgilendirme yaparken, TTB ile anlaşma sağladıklarını ve bu kapsamda 850 milyon lira finansal borç ve bunun üzerine vadesi geçmiş borçları kapatmak koşuluyla 250 milyon lira nakit girişi sağlandığını belirtti. 1.1 milyar liralık finansal borcun uzun vadeye ötelendiği, 10 milyon dolarlık bir bölüm hariç tüm döviz borçlarının da liraya çevrildiği vurguladı.

ANLAŞMA NELER GETİRDİ?

Kançal, Divan'da yapılandırma anlaşmasıyla birçok avantaj sağladıklarını da aktardı. İşte Galatasaray'ın elini rahatlatan o gelişmeler:

Temerrüt riski ortadan kalktı.

Faız yükü %30'lardan yüzde 20'lere düştü. Enflasyona bağlı yüzde 15'e kadar da düşebilir.

Dövız borçlarının liraya dönmesiyle kur riski azaldı.

Faiz giderinden daha fazla olabilecek, dava, dosya ve haciz masrafları, vadesi geçmiş 250 milyon lira borcun kapanmasıyla ortadan kalkmıştır.

Temlikler kalktığı için futbolcu bonservislerini kaybetme riski azaldı.

Yakın vadeli temlikler kaldırarak uzun vadeye yayıldı. Böylece nakit girişleri ve gelirler kullanılabilecek.

SPORTiF AS KARA GECTi

Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Galatasaray AŞ'nin kar ettiğini açıkladı. Kançal, şirketin 1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs 2019 arasındaki süreçte brüt karının 282.2 milyon lira olduğunu vurguladı. Bazı gider kalemlerinin çıkmasıyla net 30.5 milyon lira kar edildiğini ve şirketin 1 Haziran 2019 ile 31 Eylül 2019 arasında ise 79.6 milyon lira dönemsel karda olduğunu kaydetti. Sportif AŞ, 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 arasında net 216 milyon lira zarar etmişti.

DİVAN'IN SÖZLESMESİ FESHEDİLİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restaurant ile sözleşmesini feshediyor. Son dönemde iki kulüp arasında gerilen ilişkilerin ardından sarı-kırmızılı kulübün, fesih için 500 bin dolarlık tazminat bedelini de gözden çıkardığı ve resmi işlem başlatılacağı ifade edildi. Koç Holding bünyesindeki Divan Restaurant, Türk Telekom Stadı'nın loca ve VIP tribünlerinde yemek hizmeti veriyordu. Koç'un, Fatih Terim'i "Sicili bozuk" diye itham etmesinin ardından tecrübeli hocanın da sözleşmenin iptali için bastırdığı belirtiliyor.

DOĞAN: SEÇİM KARARI ALINMALI

Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, dünkü toplantıda Başkan Mustafa Cengiz'i genel kurul kararı almaya davet etti ve aksi takdirde bunun şahsi sonuçları olacağını söyledi. Doğan, "Biz bu gayri ciddi yönetimle devam edersek yakın gelecekte Galatasaray kalmayacak. Siz başkan seçilirken tüzüğü korumaya yemin ettiniz, tüzüğü uygulayın; ilk yönetim kurulu toplantınızda seçim kararı alın. Almazsanız bunun şahsi sonuçları olur. Kulüpten bazı isimler size ihtarname çekecekler" diye konuştu.

KONSOLiDE BORC 1.6 MiLYON TL

Divan kurulu toplantısında sunum yapan başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi. Kançal, kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti. İşletme sermayesi açığının ise 88.4 milyon lira olduğunu bildirdi. Haziran ayı toplantısında, 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, konsolide borçalacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu açıklanmıştı.

DiVAN'DAN NOTLAR

Erkek ve kadın basketbol takımlarının geçen sezon 2.8 milyon euro olan bütçesi 3.2 milyon euro'ya çıkarıldı.

1.8 milyon euro olan erkek ve kadın voleybol takımlarının bütçesi ise 2.2 milyon euro'ya yükseltildi.

Galatasaray'ın amatör şubelerde finansman giderleri ve faizler hariç son 10 yılda toplam 200 milyon dolar zarar ettiği açıklandı.

Divan üyelerinden Naci Ekşi, kendisini eleştirenler için "Lağım faraleri" ifadesi kullanan Cengiz'i eleştirdi ve "Siz Galatasaray Başkanı mısınız yoksa Ali kıran baş kesen misiniz?" diye sordu.