Kamara: Seri çok daha iyi oynamalı

Fildişi Milli Takım Teknik Direktörü İbrahim Kamara, Aslan'ın orta sahası Jean Michel Seri hakkında konuştu. İbrahim Kamara "Milli Takım kapıları tabii ki ona kapanmadı. O bir hocanın sahip olmak isteyeceği çok yetenekli bir oyuncu. Ama kötü bir sezon geçiriyor. Eski seviyesini bulmalı. Daha iyi olmalı" ifadelerini kullandı.

KAPILARI KAPATTI

Kolombiya Milli Takımı'nda Radamel Falcao döneminin sona yaklaşıldığı belirtildi. Teknik direktör Carlos Quieroz "Radamel Falcao son 5 yılda Milli maçların yarısında yoktu. Galatasaray'ın son maçında da sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Radamel Falcao'suz bir Kolombiya Milli Takımı aramalıyız" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR START ALDI

Cimbom, Sivasspor mücadelesi hazırlıklarına başladı. Antrenmana Milli Takımlarına giden futbolcular katılmadı. Teknik heyet, son dönemde alınan kötü sonuçlar üzerine oyuncularla görüşmeler yaparak uyarılarda bulundu. 5'e 2 pas idmanının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.