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10 Ekim 2019, Perşembe
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Kamara: Seri çok daha iyi oynamalı

Kamara: Seri çok daha iyi oynamalı

Fildişi Teknik Direktörü İbrahim Kamara, Aslan'ın orta sahası hakkında konuştu. İbrahim Kamara "Milli Takım kapıları tabii ki ona kapanmadı.

Fildişi Teknik Direktörü İbrahim Kamara, Aslan'ın orta sahası hakkında konuştu. İbrahim Kamara "Milli Takım kapıları tabii ki ona kapanmadı. O bir hocanın sahip olmak isteyeceği çok yetenekli bir oyuncu. Ama kötü bir sezon geçiriyor. Eski seviyesini bulmalı. Daha iyi olmalı" ifadelerini kullandı.

KAPILARI KAPATTI
Takımı'nda döneminin sona yaklaşıldığı belirtildi. Carlos Quieroz "Radamel Falcao son 5 yılda Milli maçların yarısında yoktu. 'ın son maçında da sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Radamel Falcao'suz bir Kolombiya Milli Takımı aramalıyız" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR START ALDI
Cimbom, mücadelesi hazırlıklarına başladı. Antrenmana Milli Takımlarına giden futbolcular katılmadı. Teknik heyet, son dönemde alınan kötü sonuçlar üzerine oyuncularla görüşmeler yaparak uyarılarda bulundu. 5'e 2 pas idmanının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.

  1. 10.10.2019
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