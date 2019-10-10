İsmini ‘Falcao Rüzgar’ koydu
Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir taraftar, çılgınlığını bir üst boyuta taşıdı. Galatasaraylı taraftar 27 Eylül 2019 yılında doğan erken çocuğuna Falcao Rüzgar adını koydu.
Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir taraftar, çılgınlığını bir üst boyuta taşıdı. Galatasaraylı taraftar 27 Eylül 2019 yılında doğan erken çocuğuna Falcao Rüzgar adını koydu. Bu taraftar, çıkarttığı kimliği sosyal medya hesabından da paylaştı. Daha önce de bazı Galatasaray taraftarı Drogba, Hagi isimleri koymuştu.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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