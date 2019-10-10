İsmini ‘Falcao Rüzgar’ koydu

Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir taraftar, çılgınlığını bir üst boyuta taşıdı. Galatasaraylı taraftar 27 Eylül 2019 yılında doğan erken çocuğuna Falcao Rüzgar adını koydu. Bu taraftar, çıkarttığı kimliği sosyal medya hesabından da paylaştı. Daha önce de bazı Galatasaray taraftarı Drogba, Hagi isimleri koymuştu.