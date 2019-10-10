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10 Ekim 2019, Perşembe
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İsmini ‘’ koydu

İsmini ‘Falcao Rüzgar’ koydu

Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir taraftar, çılgınlığını bir üst boyuta taşıdı. Galatasaraylı taraftar 2019 yılında doğan erken çocuğuna adını koydu.

Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir taraftar, çılgınlığını bir üst boyuta taşıdı. Galatasaraylı taraftar 2019 yılında doğan erken çocuğuna adını koydu. Bu taraftar, çıkarttığı kimliği sosyal medya hesabından da paylaştı. Daha önce de bazı taraftarı Drogba, Hagi isimleri koymuştu.

  1. 10.10.2019
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