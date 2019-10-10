İlk Blanc’a teklif etmiş
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in İgor Tudor ile yolları ayırdığı dönemde Fatih Terim'den önce Laurent Blanc'ın kapısını çaldığı iddia edildi.
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in İgor Tudor ile yolları ayırdığı dönemde Fatih Terim'den önce Laurent Blanc'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Bursaspor'un eski hocası Paul Le Guen de "Laurent Blanc o dönem bana Galatasaray hakkında sorular yöneltmişti" ifadelerini kullandı.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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