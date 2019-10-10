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10 Ekim 2019, Perşembe
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İlk Blanc’a teklif etmiş

İlk Blanc’a teklif etmiş

'ın eski başkanı 'in İgor Tudor ile yolları ayırdığı dönemde 'den önce 'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

'ın eski başkanı 'in İgor Tudor ile yolları ayırdığı dönemde 'den önce 'ın kapısını çaldığı iddia edildi. 'un eski hocası Paul Le Guen de "Laurent Blanc o dönem bana Galatasaray hakkında sorular yöneltmişti" ifadelerini kullandı.

  1. 10.10.2019
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