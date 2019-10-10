İlk Blanc’a teklif etmiş

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in İgor Tudor ile yolları ayırdığı dönemde Fatih Terim'den önce Laurent Blanc'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Bursaspor'un eski hocası Paul Le Guen de "Laurent Blanc o dönem bana Galatasaray hakkında sorular yöneltmişti" ifadelerini kullandı.