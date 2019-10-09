Sorun Falcao’da mı!
Galatasaray'da forvet sorgulanıyor. Falcao ve Andone eleştirilerin odağında... Ancak bir gerçek daha var ki sarı-kırmızılılar geçen 7 haftada A.Gücü'nden sonra ligin en az net gol pozisyonuna giren takımı...
Galatasaray'da forvet sorgulanıyor. Falcao ve Andone eleştirilerin odağında... Ancak bir gerçek daha var ki sarı-kırmızılılar geçen 7 haftada A.Gücü'nden sonra ligin en az net gol pozisyonuna giren takımı... Başkent ekibi, 7 haftada sadece 8 kez net pozisyona girerken, 100 milyon euro'nun üzerinde değeri bulunan Cimbom için bu rakam sadece 9... Bu da Aslan'ın, 7 haftada 6 golde kalmasının en büyük etkenlerinden birisi...
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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