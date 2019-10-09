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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Sorun ’da mı!

Sorun Falcao’da mı!

'da forvet sorgulanıyor. ve Andone eleştirilerin odağında... Ancak bir gerçek daha var ki sarı-kırmızılılar geçen 7 haftada A.Gücü'nden sonra ligin en az net gol pozisyonuna giren takımı...

'da forvet sorgulanıyor. ve Andone eleştirilerin odağında... Ancak bir gerçek daha var ki sarı-kırmızılılar geçen 7 haftada A.Gücü'nden sonra ligin en az net gol pozisyonuna giren takımı... Başkent ekibi, 7 haftada sadece 8 kez net pozisyona girerken, 100 milyon euro'nun üzerinde değeri bulunan Cimbom için bu rakam sadece 9... Bu da Aslan'ın, 7 haftada 6 golde kalmasının en büyük etkenlerinden birisi...

  1. 9.10.2019
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