Sorun Falcao’da mı!

Galatasaray'da forvet sorgulanıyor. Falcao ve Andone eleştirilerin odağında... Ancak bir gerçek daha var ki sarı-kırmızılılar geçen 7 haftada A.Gücü'nden sonra ligin en az net gol pozisyonuna giren takımı... Başkent ekibi, 7 haftada sadece 8 kez net pozisyona girerken, 100 milyon euro'nun üzerinde değeri bulunan Cimbom için bu rakam sadece 9... Bu da Aslan'ın, 7 haftada 6 golde kalmasının en büyük etkenlerinden birisi...