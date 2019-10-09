Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! ...

Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Galatasaray...

'ın yıldızı , ülkesi Hollanda'da Voetbal International'den Marco Timmer'e konuştu. Hollandalı oyuncunun ile ilgili gelen bir soruya verdiği yanıt Beşiktaşlıları kızdıracak cinsten... Babel, Beşiktaşlılar için "Galatasaray'ı biraz daha büyük gördüklerini söyleyebiliriz. Bunu fark ediyorsunuz." dedi.

'ın Hollandalı yıldızı , ülkesinin yarın EURO 2020 elemelerinde Kuzey İrlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde Voetbal International dergisinin sorularını yanıtladı. Deneyimli sol kanat oyuncusu, Sarı Kırmızılılar'ın ligdeki kötü gidişatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Babel'in o sözleri:

"Galatasaray'da iyiyim. Birçok maç oynadım. Takım olarak kolay bir dönemden geçmiyoruz. Tüm kulvarlarda yarışıyoruz. Ancak, sezon başı biraz zor oldu. Bazı oyuncular gitti, yeni arkadaşlar geldi. Herkesin kendi yolunu bulması için biraz zamana ihtiyaç var. Ancak, aynı zamanda bizden iyi performans ve galibiyetler de bekleniyor."

"OLMAMAMIZ GEREKEN BİR YERDEYİZ"

"İstediğimiz şekilde bir başlangıç yapamadık. Fantastik oyuncularımız ve fantastik bir kadromuz var. Ancak, şu ana kadar doğru şekilde oynayamadık. Sonuçlar, topladığımız puanlar bizden beklendiği şekilde olmadı. Olmamamız gereken bir yerdeyiz."

"LİGİN NASIL İŞLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Türkiye'de çok çabuk tartışılır hale gelirsin. Ben kendimi hızlıca koyveren biri değilim. Türkiye'de ligin nasıl işlediğini biliyorum. Eğer bir kez ikna edici bir galibiyet alabilirsek, ardından tekrar fantastik bir takım oluruz."

"BİTMEMİŞ PUZZLE GİBİYİZ"

"Endişeli değilim. Takımımız çok kaliteli ve birçok opsiyon var. Şimdi doğru oyuncuların doğru yerlerde oynamaları gerekiyor. Bu bazen çok büyük fark yaratıyor. Farklı bölgelerde oynayan birçok oyuncumuz var. Hala bitmemiş puzzle parçaları gibiyiz ancak bir noktada tamamlanacağız."

"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KABUL ETTİLER"

Babel, "'taki eski günlerin nedeniyle tepki görüyor musun?" sorusuna ise, "Hayır, artık kabullendiler. Galatasaray'ı biraz daha büyük gördüklerini söyleyebiliriz. Bunu fark ediyorsunuz."

  1. 09.10.2019
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