Mustafa Cengiz: Fatih Terim onurumuzdur - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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: onurumuzdur

Mustafa Cengiz: Fatih Terim onurumuzdur

Hocalarının değerini iyi bildiklerini ifade eden Başkan, "Lağım farelerinin, şer cephelerinin 'a nasıl saldırdıklarını görüyoruz. ile asla bir derdimiz olamaz" diye konuştu. "Herkes görevini yapacak" sözlerine de açıklık getiren Cengiz "Kimseyi hedef almadan herkese bunu söylüyorum. Bu laf özel olarak sadece hocaya değil. Buradan kimseye ekmek çıkmaz" dedi.

Başkanı , ile aralarında bir gerilim olmadığını, bir bardakta fırtına kopartılmaya çalışıldığını söyledi. İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın babasının cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulunan Cengiz, "Hocamız dünya çapında bir isim. Hocamızın değerini çok iyi biliyoruz. Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını; tabiri caizse lağım farelerinin, şer cephelerinin Galatasaray'a nasıl saldırdıklarını görüyoruz. Fatih Terim ile asla bir derdimiz olamaz, o bizim onurumuzdur" dedi.

FİKİR AYRILIĞI OLABİLİR
"Fatih Terim onurumuz gururumuzdur" diyen Cengiz şöyle devam etti: Hocamızla aramızda en ufak bir problemimiz yok. Fakat her yönetimde her başarıya giden yolda binlerce parametre içinde tabii ki yüzde 100 birlikte olmanız mümkün değil. Biz senkronize yüzme takımı değiliz. Tabii ki fikir ayrılıkları olabilir. Fakat Fatih Hocam ile bunu çözmek için 5 dakika yeter. Karşılıklı birbirimizi anlamak için bu süre yeter. Çünkü biz iyi niyetli, samimi oldukça her şeyin düzeleceğine inanıyoruz.

YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR
"Herkes görevini yapacak" sözlerine de açıklık getiren Başkan Cengiz, "Bunu söylerken bile aklımda , Ziraat Bankası, Denizbank ile görüşmeler var. Ben hedef almadan herkese bunu söylüyorum. Bu laf özel olarak sadece hocaya değil. Ben zaten 'Hocamıza, futbolcularımıza destek olun, kenetlenin' dedim. Buradan 'Bir çatışma var' diyerek Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak boşuna gayrettir. Bunu yapmak isteyenlere söylüyorum; size ekmek çıkmaz" ifadesini kullandı.

NELER YAŞANDI?
beraberliği sonrası hakemlerle ilgili bir soru üzerine Terim, "Ben konuşunca ceza alıyorum; biraz da başkaları konuşsun" çağrısı yaptı. Ardından da Cengiz "Ben herkesin görevini yapmasını bekliyorum" demişti. Bu karşılıklı sözlerin ardından ikilinin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

  1. 9.10.2019
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